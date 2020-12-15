Kuzey Marmara Otoyolu güzergahı | Havadan böyle görüntülendi! Dünyada bir ilk olacak

Toplam maliyeti 13.6 milyar TL olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı kesiminde 5 tünel, 16 viyadük, 192 köprü (alt geçit ve üst geçit) ve 431 menfez bulunuyor. 4 şeritli otoyolda dünyanın en geniş otoyol tünellerini bünyesinde barındırırken yine Kurtköy-Akyazı kesiminde yer alan 4 bin 325 metre uzunluğundaki T-2 Tüneli ise Türkiye'nin en uzun otoyol tüneli unvanına sahip oldu.

