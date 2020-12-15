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15 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuzey Marmara Otoyolu güzergahı | Havadan böyle görüntülendi! Dünyada bir ilk olacak Kuzey Marmara Otoyolu güzergahı | Havadan böyle görüntülendi! Dünyada bir ilk olacak İstanbul-Kocaeli ve Sakarya trafiğini oldukça rahatlatması beklenen ve aynı anda 4 aracın geçebileceği tünellerle dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6'ncı kesimi olan İzmit-Akyazı bölümü 19 Aralık'ta açılması beklenirken, devam eden çalışmalar ise havadan görüntülendi. Giriş Tarihi: 15.12.2020 12:59 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 13:01
400 kilometre uzunluğundaki otoyolundaki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü ve 19 Aralık'ta tören ile açılması planlanan 6'ncı kesim olan Sakarya kesiminde sona gelindi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Toplam uzunluğu 400 kilometreyi bulan projenin tamamında, yaklaşık 12,4 milyon ton sıcak asfalt, 18,8 milyon ton soğuk karışım imalatı yapılırken 11,5 milyon metreküp beton kullanıldı.
Toplam maliyeti 13.6 milyar TL olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı kesiminde 5 tünel, 16 viyadük, 192 köprü (alt geçit ve üst geçit) ve 431 menfez bulunuyor. 4 şeritli otoyolda dünyanın en geniş otoyol tünellerini bünyesinde barındırırken yine Kurtköy-Akyazı kesiminde yer alan 4 bin 325 metre uzunluğundaki T-2 Tüneli ise Türkiye'nin en uzun otoyol tüneli unvanına sahip oldu.
Proje kapsamında Avrupa kesiminde 14 adet, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Anadolu kesiminde ise 29 adet kavşak yer alıyor.
Projede Silivri'den otobana girecek sürücüler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçtikten sonra Akyazı'dan TEM Otoyolu'na bağlanacak.