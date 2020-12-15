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15 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Yıllar önce terk edilen anne ve babasının evinde küp buldu! İçinden bakın ne çıktı Yıllar önce terk edilen anne ve babasının evinde küp buldu! İçinden bakın ne çıktı Eskişehir'de yaşayan Mehmet Ateş, eski günleri yad etmek için anne ve babasının Bilecik'te bulunan evine gitti. Bilecik'in İnhisar ilçesindeki eski evde toprağa gömülmüş bir küp bulan Ateş şoke oldu. Bakın o küpün içinden ne çıktı Giriş Tarihi: 15.12.2020 14:42 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 14:43
Koyunlu köyünde iki katlı evi aile büyükleriyle gezen 65 yaşındaki Ateş, binanın yan girişinde bulunan merdivenin altında, toprağa gömülmüş ve üst kısmı açığa çıkmış bir küp gördü.
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Etrafı çamurla sıvanmış 70 santimetre uzunluğundaki küpü inceleyen Ateş, içinde annesinin yıllar önce yaptığını tahmin ettiği üzüm pekmezine rastladı.
Bölgede yetişen üzümden yapılan pekmezin bulunduğu küpü hatıra olarak muhafazaya alan Ateş, bunu torunlarına bırakmak istiyor.
"KÜPE DOĞRU YAKLAŞIRKEN 'İNŞALLAH ALTIN VARDIR' DİYE ESPRİ YAPTIM"
Mehmet Ateş, AA muhabirine, 1993 yılında babasının, 1999'da da annesinin vefat ettiğini ve yıllardır evlerinde kimsenin yaşamadığını belirten Ateş, en son lise yıllarında yaşadığı eve seneler sonra ablası ve yeğenleriyle girdiğini anlattı.
Evi gezerken çocukluk ve gençlik anılarını hatırladıklarını anlatan Ateş, şöyle konuştu: