Yıllar önce terk edilen anne ve babasının evinde küp buldu! İçinden bakın ne çıktı

Eskişehir'de yaşayan Mehmet Ateş, eski günleri yad etmek için anne ve babasının Bilecik'te bulunan evine gitti. Bilecik'in İnhisar ilçesindeki eski evde toprağa gömülmüş bir küp bulan Ateş şoke oldu. Bakın o küpün içinden ne çıktı

Giriş Tarihi: 15.12.2020 14:42 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 14:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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