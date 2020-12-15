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Yıllar önce terk edilen anne ve babasının evinde küp buldu! İçinden bakın ne çıktı

Eskişehir'de yaşayan Mehmet Ateş, eski günleri yad etmek için anne ve babasının Bilecik'te bulunan evine gitti. Bilecik'in İnhisar ilçesindeki eski evde toprağa gömülmüş bir küp bulan Ateş şoke oldu. Bakın o küpün içinden ne çıktı

Giriş Tarihi: 15.12.2020 14:42 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 14:43
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Yıllar önce terk edilen anne ve babasının evinde küp buldu! İçinden bakın ne çıktı

Koyunlu köyünde iki katlı evi aile büyükleriyle gezen 65 yaşındaki Ateş, binanın yan girişinde bulunan merdivenin altında, toprağa gömülmüş ve üst kısmı açığa çıkmış bir küp gördü.

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Yıllar önce terk edilen anne ve babasının evinde küp buldu! İçinden bakın ne çıktı

Etrafı çamurla sıvanmış 70 santimetre uzunluğundaki küpü inceleyen Ateş, içinde annesinin yıllar önce yaptığını tahmin ettiği üzüm pekmezine rastladı.

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Yıllar önce terk edilen anne ve babasının evinde küp buldu! İçinden bakın ne çıktı

Bölgede yetişen üzümden yapılan pekmezin bulunduğu küpü hatıra olarak muhafazaya alan Ateş, bunu torunlarına bırakmak istiyor.

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Yıllar önce terk edilen anne ve babasının evinde küp buldu! İçinden bakın ne çıktı

"KÜPE DOĞRU YAKLAŞIRKEN 'İNŞALLAH ALTIN VARDIR' DİYE ESPRİ YAPTIM"

Mehmet Ateş, AA muhabirine, 1993 yılında babasının, 1999'da da annesinin vefat ettiğini ve yıllardır evlerinde kimsenin yaşamadığını belirten Ateş, en son lise yıllarında yaşadığı eve seneler sonra ablası ve yeğenleriyle girdiğini anlattı.

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Yıllar önce terk edilen anne ve babasının evinde küp buldu! İçinden bakın ne çıktı

Evi gezerken çocukluk ve gençlik anılarını hatırladıklarını anlatan Ateş, şöyle konuştu: