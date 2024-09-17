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Haberler Galeri Kuzey Amerika'nın gözdesi "süper meyve" Kırıkkale'de ilk kez yetişti! Kanser hastaları yoğun ilgi gösteriyor: Kilosu 350 TL

Kuzey Amerika'nın gözdesi "süper meyve" Kırıkkale'de ilk kez yetişti! Kanser hastaları yoğun ilgi gösteriyor: Kilosu 350 TL

Üretimi Türkiye'de pek yaygın olmayan ve "süper meyve" olarak bilinen aronya bu kez İç Anadolu'da yetişti. Kuzey Amerika kökenli bir meyve olan aronya meyvesinin Kırıkkale'de başlayan hasadı ile üreticiler tarlalara indi. Özellikle kanser hastalarının sık sık aldığı bu meyve ilaç sanayisinde de kullanılıyor. Antioksidan bombası olan aronyanın kilogramı normalde 350 TL'ye kadar çıkabiliyor ancak Kırıkkale'deki üretici tanıtım amaçlı fiyatı 200 TL'ye indirdi.

Giriş Tarihi: 17.09.2024 21:29 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 21:30
Kuzey Amerika’nın gözdesi süper meyve Kırıkkale’de ilk kez yetişti! Kanser hastaları yoğun ilgi gösteriyor: Kilosu 350 TL

Sağlık açısından pek çok yararlı meyve var ancak bazı çeşitleri var ki tüketimi ile vücuda say say bitmeyen faydaları bulunuyor. İşte "süper meyve" yani aronya meyvesi de bunlardan bir tanesi. Normalde ana vatanı Kuzey Amerika olan bu meyve son dönemlerde Türkiye'de de yetiştirilmeye başlandı. Üretimi gittikçe yaygınlaşan bu meyvenin bu kez de üretimi Kırıkkale ilimizde yapıldı.

Kuzey Amerika’nın gözdesi süper meyve Kırıkkale’de ilk kez yetişti! Kanser hastaları yoğun ilgi gösteriyor: Kilosu 350 TL

Tam bir antioksidan bombası olan aronya meyvesi içerisinde yüksek oran C vitamini, B1, B2, B6 vitaminleri, magnezyum, çinko, potasyum gibi birçok minerali barındırıyor. Bu yararlı yönleri ile kanser hastaları aronya meyvesine yoğun ilgi gösteriyor.

Kuzey Amerika’nın gözdesi süper meyve Kırıkkale’de ilk kez yetişti! Kanser hastaları yoğun ilgi gösteriyor: Kilosu 350 TL

"SÜPER MEYVE"Yİ İLK KEZ YETİŞTİRDİ

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Bedesten köyünde çiftçilik yapan Haydar Gümüşbaş, ilk kez yetiştirdiği aronyanın hasadına başladı. Dünyada "süper meyve" olarak tanınan bu meyve, tıbbi bitkiler sınıfında yer alıyor. Ayrıca birçok hastalığa karşı koruyucu özellikleriyle biliniyor.

Kuzey Amerika’nın gözdesi süper meyve Kırıkkale’de ilk kez yetişti! Kanser hastaları yoğun ilgi gösteriyor: Kilosu 350 TL

İLAÇ SANAYİSİNDE BİLE KULLANILIYOR

Aronya, vitamin ve antioksidan bakımından zengin olması nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve özellikle kalp sağlığını destekliyor. Hem taze tüketimi hem de ilaç sanayisinde kullanımıyla dikkat çeken aronyanın kilogramı 200 TL'den alıcı buluyor.

Kuzey Amerika’nın gözdesi süper meyve Kırıkkale’de ilk kez yetişti! Kanser hastaları yoğun ilgi gösteriyor: Kilosu 350 TL

HASATTAN 7 TON ELDE EDİLDİ

Haydar Gümüşbaş, yaptığı açıklamada, ilk kez gerçekleştirdikleri aronya hasadında yaklaşık 7 ton ürün elde ettiklerini belirtti. Aronya'nın bir kısmını perakende olarak sattıklarını anlatan Gümüşbaş şu şekilde konuştu: