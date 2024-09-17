17 Eylül 2024, Salı
Kuzey Amerika'nın gözdesi "süper meyve" Kırıkkale'de ilk kez yetişti! Kanser hastaları yoğun ilgi gösteriyor: Kilosu 350 TL
Üretimi Türkiye'de pek yaygın olmayan ve "süper meyve" olarak bilinen aronya bu kez İç Anadolu'da yetişti. Kuzey Amerika kökenli bir meyve olan aronya meyvesinin Kırıkkale'de başlayan hasadı ile üreticiler tarlalara indi. Özellikle kanser hastalarının sık sık aldığı bu meyve ilaç sanayisinde de kullanılıyor. Antioksidan bombası olan aronyanın kilogramı normalde 350 TL'ye kadar çıkabiliyor ancak Kırıkkale'deki üretici tanıtım amaçlı fiyatı 200 TL'ye indirdi.
Giriş Tarihi: 17.09.2024 21:29 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 21:30