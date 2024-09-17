Kuzey Amerika'nın gözdesi "süper meyve" Kırıkkale'de ilk kez yetişti! Kanser hastaları yoğun ilgi gösteriyor: Kilosu 350 TL

Sağlık açısından pek çok yararlı meyve var ancak bazı çeşitleri var ki tüketimi ile vücuda say say bitmeyen faydaları bulunuyor. İşte "süper meyve" yani aronya meyvesi de bunlardan bir tanesi. Normalde ana vatanı Kuzey Amerika olan bu meyve son dönemlerde Türkiye'de de yetiştirilmeye başlandı. Üretimi gittikçe yaygınlaşan bu meyvenin bu kez de üretimi Kırıkkale ilimizde yapıldı.