Atıl araziyi değerlendirdi 5 kök ile imkansızı başardı! Yıllık tonlarca üretiyor taleplere yetişemiyor

Çiftliğe ilk geldiğinde her tarafın boş olduğunu belirten Gökçe, "Eşimle bu araziyi değerlendirmek istedik. Çiftliğin sahibine durumu anlattık. O da sağ olsun 'İstediğinizi ekebilirsiniz, burayı değerlendirin' dedi. Burada ne yapabileceğimizi düşünürken, deniz börülcesinin yetişebileceğini öğrendim." dedi ve şöyle devam etti: