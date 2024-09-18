18 Eylül 2024, Çarşamba
Atıl araziyi değerlendirdi 5 kök ile imkansızı başardı! Yıllık tonlarca üretiyor taleplere yetişemiyor
Antalya'da bir üretici atıl arazide yaptığı ekim ile görenleri duyanları şaşkına çevirdi. Bekçiliğini yaptığı araziye şehir dışından getirdiği kökleri eken üretici, 500 dönümlük tuzlu toprağa deniz börülcesi ekti. 5 kök ile başlayan yolculuğu yıllık tonlarca rekolteye dönen üretici şimdi de taleplere yetişemiyor.
Giriş Tarihi: 18.09.2024 01:08 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 01:09