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Atıl araziyi değerlendirdi 5 kök ile imkansızı başardı! Yıllık tonlarca üretiyor taleplere yetişemiyor

Antalya'da bir üretici atıl arazide yaptığı ekim ile görenleri duyanları şaşkına çevirdi. Bekçiliğini yaptığı araziye şehir dışından getirdiği kökleri eken üretici, 500 dönümlük tuzlu toprağa deniz börülcesi ekti. 5 kök ile başlayan yolculuğu yıllık tonlarca rekolteye dönen üretici şimdi de taleplere yetişemiyor.

Giriş Tarihi: 18.09.2024 01:08 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 01:09
Atıl araziyi değerlendirdi 5 kök ile imkansızı başardı! Yıllık tonlarca üretiyor taleplere yetişemiyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir üreticinin deneme amaçlı yaptığı ekim başarıyla sonuçlandı. Denizyaka Mahallesi'nde 700 dönümlük çiftliğe 1999'da devlet tarafından kayyum atandıktan sonra bekçilik görevine getirilen Gökçe, bir süre sonra özel sektöre geçen çorak topraklara hem hayat verdi hem de kendi girişimcilik hikayesini yazdı.

Atıl araziyi değerlendirdi 5 kök ile imkansızı başardı! Yıllık tonlarca üretiyor taleplere yetişemiyor

Gökçe, yıllarca atıl kalan araziyi değerlendirme fikriyle yola çıkarak ne yetiştirilebileceğini araştırmaya başladı. Toprağın yüksek tuz içeriğini avantaja çevirmeyi amaçlayan Gökçe, arazinin deniz börülcesi üretimine uygun olduğunu öğrendi.

Atıl araziyi değerlendirdi 5 kök ile imkansızı başardı! Yıllık tonlarca üretiyor taleplere yetişemiyor

Gökçe, yaklaşık 7 yıl önce Mersin'den getirdiği beş kök deniz börülcesiyle başlattığı deneme süreci sonunda bugün 500 dönüme ulaşan ekim alanında üretim yapıyor. Mustafa Gökçe, eskiden deniz suyu ile karides yetiştirilen çiftlik ile arazisinin özel sektöre geçmesinin ardından da görevine devam ettiğini söyledi.

Atıl araziyi değerlendirdi 5 kök ile imkansızı başardı! Yıllık tonlarca üretiyor taleplere yetişemiyor

Çiftliğe ilk geldiğinde her tarafın boş olduğunu belirten Gökçe, "Eşimle bu araziyi değerlendirmek istedik. Çiftliğin sahibine durumu anlattık. O da sağ olsun 'İstediğinizi ekebilirsiniz, burayı değerlendirin' dedi. Burada ne yapabileceğimizi düşünürken, deniz börülcesinin yetişebileceğini öğrendim." dedi ve şöyle devam etti:

Atıl araziyi değerlendirdi 5 kök ile imkansızı başardı! Yıllık tonlarca üretiyor taleplere yetişemiyor

ÜRETİM 3 TONA ULAŞTI

"İzmir ve Mersin'e gidip oradaki deniz börülcelerini inceledim ve numune olarak birkaç kök getirdim. Her yıl üretimi artırdım. İlk başta 1 kilo, sonra 100, 200, 300 kilo derken şu an 3 tonluk bir üretime ulaştım."