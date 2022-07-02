Kuyumcuları bile şaşkına çeviriyor! Gerçeğini aratmayan sahte altınlar: Sadece kimya laboratuvarlarında anlaşılıyor

"ÜRÜN YAKILDIĞI ZAMAN KAPLAMA OLDUĞU ORTAYA ÇIKIYOR"

Bir diğer kuyumcu esnafı Sergen Kavartkurt ise son zamanlarda hırsızların altın kaplama yöntemini kullandığını ifade etti. Kavartkurt, "Kaplamanın anlaşılmaması için genelde ürünler ayar testine girerken kilit kısmındaki ayara bakılır. Personelimiz yanılabiliyor ama devamında ürün yakıldığı zaman kaplama olduğu ortaya çıkıyor. Ama kilide bakıp yanılan çok personel arkadaşımız var. Bu sektörde eski olanlar ilk bakışta altının sahte olup olmadığını eline aldıklarını anlayabiliyor. Çok iyi kaplamalar var, bunların anlaşılması için ayar testine girmesi, atölyede yakılması lazım" şeklinde konuştu.