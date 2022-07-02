02 Temmuz 2022, Cumartesi
Kuyumcuları bile şaşkına çeviriyor! Gerçeğini aratmayan sahte altınlar: Sadece kimya laboratuvarlarında anlaşılıyor
Son dönemde artan hırsızlık ve dolandırıcılık olayları, kuyumcuların ortak sorunu oldu. Kuyumcu esnafı, önceden tek başına dükkanları gezen hırsızların şimdilerde gruplar halinde gezdiğini, dolandırıcıların ise gerçeğini aratmayan kaplama altın ile esnafı kandırmaya çalıştığını söyledi.
Giriş Tarihi: 02.07.2022 10:46
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