02 Temmuz 2022, Cumartesi
Türkiye Gürcistan sınırında yoğunluk! Tır kuyruğu 16 kilometreyi buldu!
Türkiye Gürcistan arasında bulunan Aktaş Gümrük Kapısı'na gelen tırlar, Gürcistan tarafına geçişlerin yavaşlaması sebebiyle çift sıra olarak, 16 kilometrelik kuyruk oluşturdu. 3 günde sadece 3 kilometre ilerleyebildiğini söyleyen tır sürücüsü Aşır Doğan, "15 gün önce Gebze'den yola çıktık ve halen daha buradayız." dedi.
Giriş Tarihi: 02.07.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022 12:11
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