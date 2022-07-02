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Türkiye Gürcistan sınırında yoğunluk! Tır kuyruğu 16 kilometreyi buldu!

Türkiye Gürcistan arasında bulunan Aktaş Gümrük Kapısı'na gelen tırlar, Gürcistan tarafına geçişlerin yavaşlaması sebebiyle çift sıra olarak, 16 kilometrelik kuyruk oluşturdu. 3 günde sadece 3 kilometre ilerleyebildiğini söyleyen tır sürücüsü Aşır Doğan, "15 gün önce Gebze'den yola çıktık ve halen daha buradayız." dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 02.07.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022 12:11
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Türkiye Gürcistan sınırında yoğunluk! Tır kuyruğu 16 kilometreyi buldu!

Türkiye'nin artan ihracatı ve Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat sebebiyle Karadeniz'de bazı limanların kullanılamaması nedeniyle kara yoluna yönelen taşımacılık sınır kapılarında tır yoğunluğunun artmasına neden oldu.

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Türkiye Gürcistan sınırında yoğunluk! Tır kuyruğu 16 kilometreyi buldu!

Çıldır Aktaş Sınır Kapısı'nda kuyrukta aşırı sıcak altında günlerce bekleyen tır sürücüleri, bekleyişlerinin çileye dönüştüğünü söyledi.

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Türkiye Gürcistan sınırında yoğunluk! Tır kuyruğu 16 kilometreyi buldu!

Özellikle Gürcistan bölgesinde yol yapım çalışmaları nedeniyle gün içerisinde tır girişinin yapılamaması yoğunluğun daha da artmasına neden oluyor.

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Türkiye Gürcistan sınırında yoğunluk! Tır kuyruğu 16 kilometreyi buldu!

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2016 yılında hizmet vermeye başlayan Çıldır Aktaş Kapısı'nda her geçen yıl artan ivmenin bu yıl Rusya - Ukrayna savaşından olumlu etkilendiğini ve güzergâh değişikliği nedeniyle yoğunluğun giderek arttığını söyledi.

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Türkiye Gürcistan sınırında yoğunluk! Tır kuyruğu 16 kilometreyi buldu!

Demirci, "2021 yılının toplamında yapılan ihracat bu yılın ilk 5 ayında yapıldı. Ve şu anda da yaklaşık 14 kilometrelik TIR kuyruğu yoğunluğuna sahip. Yoğunluk savaş devam ettiği sürece artarak devam edecek. Çünkü Deniz trafiği tamamen karaya döndü. Rusya üzerinden giden tırlar Gürcistan üzerinden Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan hattını kullanmalarından kaynaklanan bir yoğunluğa sahip. Savaş sürdüğü sürece de yoğunluğun devam edeceğini düşünüyoruz. Savaşın sonuçları TIR trafiğini de etkileyecektir" şeklinde konuştu.