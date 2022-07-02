Türkiye Gürcistan sınırında yoğunluk! Tır kuyruğu 16 kilometreyi buldu!

Demirci, "2021 yılının toplamında yapılan ihracat bu yılın ilk 5 ayında yapıldı. Ve şu anda da yaklaşık 14 kilometrelik TIR kuyruğu yoğunluğuna sahip. Yoğunluk savaş devam ettiği sürece artarak devam edecek. Çünkü Deniz trafiği tamamen karaya döndü. Rusya üzerinden giden tırlar Gürcistan üzerinden Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan hattını kullanmalarından kaynaklanan bir yoğunluğa sahip. Savaş sürdüğü sürece de yoğunluğun devam edeceğini düşünüyoruz. Savaşın sonuçları TIR trafiğini de etkileyecektir" şeklinde konuştu.