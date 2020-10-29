Kütahya'da dikkat çeken koronavirüs önlemi! Kapılara bu yazıyı asıyorlar

Kütahya'nın merkez İnköy Mahallesi'nde, artan koronavirüs vakalarının ardından alınan karantina uygulaması gece yarısı itibariyle başlatıldı. Jandarma ekipleri, mahalleye giriş ve çıkışları bariyerlerle kapattı. Kütahya'da İl Hıfzıssıhha Kurulu, pozitif ve temaslı olan vaka evlerinin kapısına 'bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' ibaresi içeren yazı asılmasına karar verdi.