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29 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Atatürk fotoğrafları | Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri! 29 Ekim'e özel Atatürk'ün bilinmeyen en güzel resimleri Atatürk fotoğrafları | Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri! 29 Ekim'e özel Atatürk'ün bilinmeyen en güzel resimleri
Atatürk fotoğrafları ve Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Cumhuriyet Bayramı'nın 97'inci yıl dönümü tünm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Bu özel günde sosyal medyada paylaşılabilecek en güzel Atatürk fotoğraflarını ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili söylediği sözleri sayfamızda derledik. İşte Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri ve en güzel Atatürk fotoğrafları...
Giriş Tarihi: 29.10.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 09:20
Atatürk fotoğrafları ile Atatürk'ün Cumhuriyet hakkında söylediği sözlere sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Aziz Türk milletinin bağımsızlığından ve egemenliğinden asla taviz vermeyeceğinin en önemli ifadesi olan Cumhuriyet bugün 97 yaşında. 29 Ekim'e özel sosyal medyada paylaşılabilecek Atatürk fotoğrafları ve Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözlerini sayfamızda derledik. İşte Atatürk'ün Cumhuriyet sözleri ve en güzel Atatürk fotoğrafları...
GALERİ DEVAM EDİYOR ATATÜRK'ÜN CUMHURİYET İLE İLGİLİ SÖZLERİ
Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.
Atatürk: cumhuriyete sahip olunmasını ve çok çalışılarak bilimde ileri bir seviyeye çıkılmasını arzu ve temenni etmiştir.
Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister.
"Türkiye Cumhuriyeti"ni kuran Türkiye haIkına Türk milleti denir."
Cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimî ve meşru olmak şartiyle her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnız muarızlarımızın insaflı olması lâzımdır. 1923 (Atatürk'ün S.D. III, S. 71)
Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslariyle, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. 1936 (Atatürk'ün S.D. I, S. 372)
Temeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman evlâtlarından mürekkep büyük ordumuzun vicdanında akıl ve şuurunda kurulmuş olan Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mülhem prensiplerimizin bir vücudun ortadan kaldırılması ile bozulabileceği fikrinde bulunanlar, çok zayıf dimağlı bedbahtlardır. Bu gibi bedbahtların, Cumhuriyetin adalet ve kudret pençesinde lâyık oldukları muameleye maruz kalmaktan başka nasipleri olmaz. Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşıyacaktır. Ve Türk milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeğe devam edecektir. 1926 (Atatürk'ün S.D. III, S. 80)