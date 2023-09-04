Kurye kılığında girdi pantolonunu indirdi! Görüntüler şoke etti: Tek tek kapıları dinleyip...

ŞİKAYETÇİ OLDU

Güvenlik kameralarını izleyerek şahsın kapıları dinlediğini ve uyuşturucu kullandığını gören apartman sakinlerinden D.Ü., gördüklerine inanamadığını ifade ederek, "Kurye kıyafeti ile kurye olduğunu söyleyerek binaya girmiş. 21.30-22.15 saatleri arasında yaklaşık 45 dk boyunca binada kalmış.