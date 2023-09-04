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Kurye kılığında girdi pantolonunu indirdi! Görüntüler şoke etti: Tek tek kapıları dinleyip...

İstanbul Bakırköy'de bir şahıs kurye kılığında girdiği apartmanda akılalmaz şeyler yaptı. Kurye kıyafetini çıkaran şahıs, binadaki kapıları tek tek dinledi. Ardından bina içerisinde uyuşturucu da kullanan şahıs, pantolonunu indirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen apartman sakinleri adeta şoka girerken, sapık kurye hakkında şikayetçi olundu.

Giriş Tarihi: 04.09.2023 16:32 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023 16:32
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Kurye kılığında girdi pantolonunu indirdi! Görüntüler şoke etti: Tek tek kapıları dinleyip...

İzleyenleri hayretler içerisinde bırakan olay önceki gün akşam saatlerinde Bakırköy'e bağlı Yenimahalle Mahallesi, Teyyaraci Fethi sokakta meydana geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurye kılığında girdi pantolonunu indirdi! Görüntüler şoke etti: Tek tek kapıları dinleyip...

Sokak içerisinde bulunan bir apartmana kurye olduğunu söyleyerek giren bir şahıs, kıyafetlerini çıkarıp poşete koyarak teker teker bütün dairelerin kapılarını dinledi.

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Kurye kılığında girdi pantolonunu indirdi! Görüntüler şoke etti: Tek tek kapıları dinleyip...

Kapı kapı gezen pişkin kurye yakaladığı bir fırsatta da apartmanın içerisinde bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeyi kullandı.

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Kurye kılığında girdi pantolonunu indirdi! Görüntüler şoke etti: Tek tek kapıları dinleyip...

Güvenlik kameralarını hesaba katmayan kurye pantolonunu çıkaracak kadar ileri gitti. Şahsın apartmanı terk etmesinin ardından güvenlik kameralarını izleyen apartman sakinleri olanları şaşkınlıkla anbean izledi.

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Kurye kılığında girdi pantolonunu indirdi! Görüntüler şoke etti: Tek tek kapıları dinleyip...

ŞİKAYETÇİ OLDU
Güvenlik kameralarını izleyerek şahsın kapıları dinlediğini ve uyuşturucu kullandığını gören apartman sakinlerinden D.Ü., gördüklerine inanamadığını ifade ederek, "Kurye kıyafeti ile kurye olduğunu söyleyerek binaya girmiş. 21.30-22.15 saatleri arasında yaklaşık 45 dk boyunca binada kalmış.