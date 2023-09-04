04 Eylül 2023, Pazartesi
Kurye kılığında girdi pantolonunu indirdi! Görüntüler şoke etti: Tek tek kapıları dinleyip...
İstanbul Bakırköy'de bir şahıs kurye kılığında girdiği apartmanda akılalmaz şeyler yaptı. Kurye kıyafetini çıkaran şahıs, binadaki kapıları tek tek dinledi. Ardından bina içerisinde uyuşturucu da kullanan şahıs, pantolonunu indirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen apartman sakinleri adeta şoka girerken, sapık kurye hakkında şikayetçi olundu.
Giriş Tarihi: 04.09.2023 16:32 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023 16:32
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