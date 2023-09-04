Zehra Güneş kimdir? Filenin Sultanları'nın yıldızı Zehra Güneş hangi takımı tutuyor? Yaşı, boyu, kilosu...

"Zehra Güneş hangi takımı tutuyor?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye'nin Milli Voleybol Kadın Takımı, Sırbistan ile nefes kesen bir mücadeleye imza atarak büyük bir zafer elde etti. Gecenin parlayan yıldızlarından biri olan Zehra Güneş hakkında detaylar merak konusu oldu. İşte, A Milli Voleybol Takımında yer alan Zehra Güneş'in hayatı...