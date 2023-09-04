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Haberler Galeri Zehra Güneş kimdir? Filenin Sultanları'nın yıldızı Zehra Güneş hangi takımı tutuyor? Yaşı, boyu, kilosu...

Zehra Güneş kimdir? Filenin Sultanları'nın yıldızı Zehra Güneş hangi takımı tutuyor? Yaşı, boyu, kilosu...

"Zehra Güneş hangi takımı tutuyor?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye'nin Milli Voleybol Kadın Takımı, Sırbistan ile nefes kesen bir mücadeleye imza atarak büyük bir zafer elde etti. Gecenin parlayan yıldızlarından biri olan Zehra Güneş hakkında detaylar merak konusu oldu. İşte, A Milli Voleybol Takımında yer alan Zehra Güneş'in hayatı...

Giriş Tarihi: 04.09.2023 19:09
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Zehra Güneş kimdir? Filenin Sultanları’nın yıldızı Zehra Güneş hangi takımı tutuyor? Yaşı, boyu, kilosu...

Filenin Sultanları, üstün bir performans sergileyerek Sırbistan'ı 3-1'lik set skoruyla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Milli Takımımızın başarılı oyuncuları, final maçında gösterdikleri üstün performansla büyük alkış topladı. Ekibin parlayan yıldızlarından Zehra Güneş'in hayatı ise araştırılmaya başlandı. İşte, Zehra Güneş hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zehra Güneş kimdir? Filenin Sultanları’nın yıldızı Zehra Güneş hangi takımı tutuyor? Yaşı, boyu, kilosu...

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

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Zehra Güneş kimdir? Filenin Sultanları’nın yıldızı Zehra Güneş hangi takımı tutuyor? Yaşı, boyu, kilosu...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş başarılı spor kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de ilgi odağı oluyor.

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Zehra Güneş kimdir? Filenin Sultanları’nın yıldızı Zehra Güneş hangi takımı tutuyor? Yaşı, boyu, kilosu...

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank'ın başarılı orta pozisyon oyuncusu Zehra Güneş'in hayatı Voley Kadınlar Avrupa Şampiyonası sonrası sorgulanmaya başladı. İstanbul doğumlu olan Güneş, 7 Temmuz 1999 doğumludur.

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Zehra Güneş kimdir? Filenin Sultanları’nın yıldızı Zehra Güneş hangi takımı tutuyor? Yaşı, boyu, kilosu...

Voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başladı ve iki sene üst üste hem yıldız hem de gençlerde Türkiye şampiyonluğunu yaşadı. Zehra Güneş henüz 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık forma giydi.