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Müge Anlı’daki Keziban Eryılmaz’ın sırlarla dolu kaybı! Şüpheli Coşkun’un sözleri çileden çıkardı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezona hızlı başladı. Keziban Eryılmaz olayı milyonları ekran başına topladı. Esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan genç kadının gözü yaşlı ailesi eski sevgilisi Coşkun'u suçladı. Eski sevgilinin sözleri Keziban'ın ailesini çileden çıkardı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında yaşananlar...
Giriş Tarihi: 04.09.2023 16:34Güncelleme Tarihi: 04.09.2023 16:34