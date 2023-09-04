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Müge Anlı’daki Keziban Eryılmaz’ın sırlarla dolu kaybı! Şüpheli Coşkun’un sözleri çileden çıkardı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezona hızlı başladı. Keziban Eryılmaz olayı milyonları ekran başına topladı. Esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan genç kadının gözü yaşlı ailesi eski sevgilisi Coşkun'u suçladı. Eski sevgilinin sözleri Keziban'ın ailesini çileden çıkardı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 04.09.2023 16:34 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023 16:34
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Müge Anlı’daki Keziban Eryılmaz’ın sırlarla dolu kaybı! Şüpheli Coşkun’un sözleri çileden çıkardı

Müge Anlı ile Tatlı Sert 16'ncı sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Programda yine birbirinden ilginç ve gizemli olaylar yaşandı. Onlardan birisi ise Keziban Eryılmaz olayıydı.

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Müge Anlı’daki Keziban Eryılmaz’ın sırlarla dolu kaybı! Şüpheli Coşkun’un sözleri çileden çıkardı

Genç kadın, bir süre önce sırra kadem bastı. Kızlarını bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen aile üyeleri, Keziban Eryılmaz'n kaybolmasından eski sevgilisi Coşkun'u suçladı.

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Müge Anlı’daki Keziban Eryılmaz’ın sırlarla dolu kaybı! Şüpheli Coşkun’un sözleri çileden çıkardı

Bir süre önce hapisten çıktığını belirten Coşkun ise Keziban kaybolmadan önce yan yana olduklarını belirtip, "Emniyet benim ifademi aldı. Bilgim yok. Nerede olduğunu bilmiyorum" şeklinde konuştu.

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Müge Anlı’daki Keziban Eryılmaz’ın sırlarla dolu kaybı! Şüpheli Coşkun’un sözleri çileden çıkardı

Coşkun'un cezaevine girme nedenin ise daha önce Keziban'a şiddet uygulaması olduğu ortaya çıktı. Coşkun'un "Kızınıza ben sahip çıktım" şeklindeki açıklaması ise 38 yaşındaki Keziban'ın kızını çileden çıkardı.

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Müge Anlı’daki Keziban Eryılmaz’ın sırlarla dolu kaybı! Şüpheli Coşkun’un sözleri çileden çıkardı

Müge Anlı ise "Beraber olduğun insanı, karım diyorsunuz ya… Merak etmedin mi? Karın ya kime kaçmış nereye gitmiş diye insan bakmaz mı?" ifadelerini kullandı.