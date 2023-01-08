'Günaydın aşkım' mesajı için Hülya Güllüce'yi öldürdü! 'Sadakatsizlik' indirimi aileyi şoke etti
Adana'nın Çukurova ilçesinde 20 yıldır beraber yaşadığı 39 yaşındaki Hülya Güllüce'yi öldüren tutuklu sanık Abdullah Kaya (63), müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, Güllüce'nin Ç.D. ile ilişki yaşayarak sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığını belirterek, 'haksız tahrik' indirimi uyguladı.
Giriş Tarihi: 08.01.2023
13:19
Olay, 4 Ekim 2020'de saat 07.00 sıralarında Belediye Evleri Mahallesi'ndeki apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, evdeki tabanca sesine uyanan S.N.K. (17), spor salonu müdürü annesi Hülya Güllüce'yi yatak odasında kanlar içerisinde buldu. S.N.K.'nin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Güllüce'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının tabanca ile başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulduğu tespit edildi. Güllüce'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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'GÜNAYDIN AŞKIM' MESAJINI GÖRÜNCE ÖLDÜRMÜŞ
Polis, Güllüce'nin dini nikahla beraber yaşadığı inşaat ustası Abdullah Kaya ile uzun süredir arasının bozuk olduğunu, Kaya'nın olay günü sabahı evden ayrıldığını tespit etti. Şüpheli olarak aranan Kaya, kısa süre sonra cinayette kullandığı tabanca ile polise gidip teslim oldu. Kaya'nın emniyetteki ifadesinde; eşinin bir süredir kendisini aldattığından şüphelendiğini, olay günü Güllüce'nin telefonuna 'Günaydın aşkım' yazılı bir mesaj geldiğini, ardından mutfakta sakladığı tabancayı alarak Güllüce'yi öldürdüğünü anlattığı öğrenildi. Abdullah Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
CİNAYETTEN ÖNCE KIZININ ODASININ KAPISINI TELLE BAĞLAMIŞ
Abdullah Kaya hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Kaya savunmasında, "Hülya çalıştığı yerde bir kişi ile arkadaşlık kurmuş. Eve geç gelmeye başladı. Yataklarımızı ayırmıştık. Olay günü yatak odasına gittim. O sırada telefonuna mesaj geldi. Mesajda 'aşkım' kelimesini gördüm. Kendimi kaybettim, mutfaktaki tabancayı aldım. Kızımın olayı görmemesi için odasının kapısını telle bağladım. Daha sonra maktule ateş ettim" dedi. Tanık beyanları ve HTS kayıtları sonucu Hülya Güllüce'nin spor salonunda tanıştığı Ç.D. ile ilişki yaşadığı, Abdullah Kaya'dan ayrılıp, bu kişiyle evlenmek istediği ortaya çıktı. Duruşmada dinlenen Ç.D. ise 2 yıldır Hülya ile birlikte olduğunu, evlenmeyi düşündüğünü ancak cinsel ilişki yaşamadığını iddia etti.
'EVLENMEYİ CİDDİ OLARAK DÜŞÜNÜYORLARDI'
Hülya Güllüce'nin tanık olarak dinlenen kızı S.N.K. ise "Annem bu olaydan önce Ç.D. ile görüştüğünü söylemişti. Annem, babamla yataklarını ayırmıştı. Annem evden ayrılıp, Ç.D. ile evlenme konusunda ciddi düşünüyordu. Bana da 'İstersen babanda istersen bende kalırsın' demişti" diye konuştu. Öldürülen Güllüce'nin ablası Gülay D. ise "Kız kardeşim 2 yıldır kocası ile ilişkisinin bittiğini ve ayrılmak istediğini fakat sanığın bunu kabul etmediğini anlatıyordu. Sanık kardeşimi ve bizleri öldürmekle tehdit etmiş. Ayrıca kardeşim bir kişi ile aralarında ciddi bir ilişki olduğu anlatıyordu" dedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Kaya'yı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Kaya ile dini nikahlı olan Güllüce'nin Ç.D. ile ilişki yaşayarak sadakat yükümlülüğe aykırı davrandığını belirterek, 'haksız tahrik' indirimi uygulayıp, sanığın hapis cezasını 18 yıla indirdi.