’Günaydın aşkım’ mesajı için Hülya Güllüce’yi öldürdü! ’Sadakatsizlik’ indirimi aileyi şoke etti

'EVLENMEYİ CİDDİ OLARAK DÜŞÜNÜYORLARDI'

Hülya Güllüce'nin tanık olarak dinlenen kızı S.N.K. ise "Annem bu olaydan önce Ç.D. ile görüştüğünü söylemişti. Annem, babamla yataklarını ayırmıştı. Annem evden ayrılıp, Ç.D. ile evlenme konusunda ciddi düşünüyordu. Bana da 'İstersen babanda istersen bende kalırsın' demişti" diye konuştu. Öldürülen Güllüce'nin ablası Gülay D. ise "Kız kardeşim 2 yıldır kocası ile ilişkisinin bittiğini ve ayrılmak istediğini fakat sanığın bunu kabul etmediğini anlatıyordu. Sanık kardeşimi ve bizleri öldürmekle tehdit etmiş. Ayrıca kardeşim bir kişi ile aralarında ciddi bir ilişki olduğu anlatıyordu" dedi.