Son dakika: Pendik'te görenleri şaşkına çeviren olay! Uçan tekme saniye saniye kamerada

Kuyumcu sahibi Fuat Sevgi, "Bu bölgede yaklaşık yirmi beş senedir kuyumculuk yapmaktayız. Dün benim farklı bir işlemim vardı. Onunla uğraşırken bizim çalışandan Ali Kemal ve Furkan Bey bir Trabzon bileklik geldiğini söylediler. Ben de kontrol edeyim diye arkadaşı yanıma çağırdım. Yanıma geldiği gibi baktım bunun altın olmadığına karar verdim. Arkadaş elinden tutup hasırı çekmeye başladı o sırada kaçmaya başladı. İleride sağ olsun yakaladık. Motosikletle sağ olsun yan komşu kovaladı, yakaladık. İki aydan beri bu tarz olaylar başımıza geliyor" dedi.

