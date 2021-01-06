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07 Ocak 2021, Perşembe
Haberler Galeri Son dakika: Pendik'te görenleri şaşkına çeviren olay! Uçan tekme saniye saniye kamerada
Son dakika: Pendik'te görenleri şaşkına çeviren olay! Uçan tekme saniye saniye kamerada
Pendik'te kuyumcuya sahte altın vermek isteyen şahıs kaçarken önüne çıkan motosikletli kuryeden uçan tekme yedi. Şahsın uçan tekme yediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Giriş Tarihi: 06.01.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 11:13
Son dakika: Pendik'te görenleri şaşkına çeviren olay! Uçan tekme saniye saniye kamerada
Son dakika: Pendik'te görenleri şaşkına çeviren olay! Uçan tekme saniye saniye kamerada
Son dakika: Pendik'te görenleri şaşkına çeviren olay! Uçan tekme saniye saniye kamerada
Son dakika: Pendik'te görenleri şaşkına çeviren olay! Uçan tekme saniye saniye kamerada