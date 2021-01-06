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Pastaneden aldığı pastadan çıkanı görünce şaştı kaldı! Pastane sahibini arayıp...

Son dakika haberi... Amasya'da, yılbaşı için satın aldığı pastadan çıkanı gören vatandaş şoke oldu. Neye uğradığını şaşıran vatandaş pastane sahibini arayınca gerçek ortaya çıktı. Bakın pastanın içinden ne çıktı?

DHA
Giriş Tarihi: 06.01.2021 10:36 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 10:58
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Pastaneden aldığı pastadan çıkanı görünce şaştı kaldı! Pastane sahibini arayıp...

Amasya'da, yılbaşı için satın aldığı pastadan çıkanı gören vatandaş şoke oldu. Neye uğradığını şaşıran vatandaş pastane sahibini arayınca gerçek ortaya çıktı. Bakın pastanın içinden ne çıktı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Pastaneden aldığı pastadan çıkanı görünce şaştı kaldı! Pastane sahibini arayıp...

Amasya'da yaşayan Gökhan Aksoy, yeni yıl için bir pastaneden pasta satın aldı.

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Pastaneden aldığı pastadan çıkanı görünce şaştı kaldı! Pastane sahibini arayıp...

Pastanın kesilmesinin ardından içinden yaklaşık 1500 TL değerindeki tektaş pırlanta yüzük çıktı.

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Pastaneden aldığı pastadan çıkanı görünce şaştı kaldı! Pastane sahibini arayıp...

GERÇEK ARAYINCA ORTAYA ÇIKTI

Tektaşı görünce şaşıran Aksoy, pastane sahibini arayınca gerçeği anladı. İşletme sahiplerinin şanslı müşterileri için bazı pastaların içine tektaş pırlanta koyduğu öğrenildi.

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Pastaneden aldığı pastadan çıkanı görünce şaştı kaldı! Pastane sahibini arayıp...

Pastane sahibini arayarak teşekkür eden Gökhan Aksoy, "Pastamızdan pırlanta yüzük çıktı. Çok şaşkınlık yaşadık. Böyle bir durumun başımıza geleceğini tahmin etmemiştik. İşletme sahibini arayarak şahsına ve çalışanlarına bu jestlerinden dolayı teşekkür ettik. Amasya'mızda müşterilerine jest yapan böyle bir işletme daha görmedik. Yılbaşında eşimle birlikte bizlere bu mutluluğu yaşatan pastane sahibine teşekkür ediyoruz" dedi.