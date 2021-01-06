Pastaneden aldığı pastadan çıkanı görünce şaştı kaldı! Pastane sahibini arayıp...

Pastane sahibini arayarak teşekkür eden Gökhan Aksoy, "Pastamızdan pırlanta yüzük çıktı. Çok şaşkınlık yaşadık. Böyle bir durumun başımıza geleceğini tahmin etmemiştik. İşletme sahibini arayarak şahsına ve çalışanlarına bu jestlerinden dolayı teşekkür ettik. Amasya'mızda müşterilerine jest yapan böyle bir işletme daha görmedik. Yılbaşında eşimle birlikte bizlere bu mutluluğu yaşatan pastane sahibine teşekkür ediyoruz" dedi.