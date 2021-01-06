Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Pastaneden aldığı pastadan çıkanı görünce şaştı kaldı! Pastane sahibini arayıp... Pastaneden aldığı pastadan çıkanı görünce şaştı kaldı! Pastane sahibini arayıp... Son dakika haberi... Amasya'da, yılbaşı için satın aldığı pastadan çıkanı gören vatandaş şoke oldu. Neye uğradığını şaşıran vatandaş pastane sahibini arayınca gerçek ortaya çıktı. Bakın pastanın içinden ne çıktı? Giriş Tarihi: 06.01.2021 10:36 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 10:58
Amasya'da, yılbaşı için satın aldığı pastadan çıkanı gören vatandaş şoke oldu. Neye uğradığını şaşıran vatandaş pastane sahibini arayınca gerçek ortaya çıktı.
Bakın pastanın içinden ne çıktı? GALERİ DEVAM EDİYOR
Amasya'da yaşayan Gökhan Aksoy, yeni yıl için bir pastaneden pasta satın aldı.
Pastanın kesilmesinin ardından içinden yaklaşık
1500 TL değerindeki tektaş pırlanta yüzük çıktı. GERÇEK ARAYINCA ORTAYA ÇIKTI
Tektaşı görünce şaşıran Aksoy, pastane sahibini arayınca gerçeği anladı. İşletme sahiplerinin şanslı müşterileri için bazı pastaların içine tektaş pırlanta koyduğu öğrenildi.
Pastane sahibini arayarak teşekkür eden Gökhan Aksoy,
"Pastamızdan pırlanta yüzük çıktı. Çok şaşkınlık yaşadık. Böyle bir durumun başımıza geleceğini tahmin etmemiştik. İşletme sahibini arayarak şahsına ve çalışanlarına bu jestlerinden dolayı teşekkür ettik. Amasya'mızda müşterilerine jest yapan böyle bir işletme daha görmedik. Yılbaşında eşimle birlikte bizlere bu mutluluğu yaşatan pastane sahibine teşekkür ediyoruz" dedi.