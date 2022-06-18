Kim Milyoner Olmak İster'de tüm tuşlara basılan soru! İzleyenler ve stüdyodakiler şok oldu! Kenan İmirzalıoğlu'nun zor anları

Türkiye'de izlenme rekorları kıran bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dolu anlar yaşandı. Milyonların severek izlediği programda sorulan soru ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu ve yarışmacıya zor anlar yaşattı. Soruda ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu kahkahalara boğulurken, stüdyoda yüzler güldü. İşte o soru ve doğru yanıtı...

Giriş Tarihi: 18.06.2022 01:06 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022 01:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL