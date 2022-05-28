HaberlerGaleriKurbanlık fiyatları il il belli oldu: 2022 koyun, keçi, sığır (küçükbaş, büyükbaş) kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?
Kurbanlık fiyatları il il belli oldu: 2022 koyun, keçi, sığır (küçükbaş, büyükbaş) kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?
Kurbanlık fiyatları, 2022 Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, bu sene küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarının ne kadar olacağını araştırıyor. Bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, konu hakkında araştırmalarını hızlandırıd. Peki, il il Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 koyun, keçi, sığır (küçükbaş, büyükbaş) kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...