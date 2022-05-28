Kurbanlık fiyatları il il belli oldu: 2022 koyun, keçi, sığır (küçükbaş, büyükbaş) kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?

Kurbanlık fiyatları 2022 ne kadar oldu? Neşe, mutluluk ve yardımlaşmanın manevi duygular ile yoğun bir şekilde yaşandığı Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala gözler kurbanlık fiyatlarına çevrildi. Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları il il belli oldu. Peki, il il Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? 2022 koyun, keçi, sığır (küçükbaş, büyükbaş) kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte tüm detaylar...