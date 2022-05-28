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Haberler Galeri Kurbanlık fiyatları il il belli oldu: 2022 koyun, keçi, sığır (küçükbaş, büyükbaş) kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?

Kurbanlık fiyatları il il belli oldu: 2022 koyun, keçi, sığır (küçükbaş, büyükbaş) kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?

Kurbanlık fiyatları, 2022 Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, bu sene küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarının ne kadar olacağını araştırıyor. Bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, konu hakkında araştırmalarını hızlandırıd. Peki, il il Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 koyun, keçi, sığır (küçükbaş, büyükbaş) kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2022 11:30
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Kurbanlık fiyatları il il belli oldu: 2022 koyun, keçi, sığır küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?

Kurbanlık fiyatları 2022 ne kadar oldu? Neşe, mutluluk ve yardımlaşmanın manevi duygular ile yoğun bir şekilde yaşandığı Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala gözler kurbanlık fiyatlarına çevrildi. Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları il il belli oldu. Peki, il il Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? 2022 koyun, keçi, sığır (küçükbaş, büyükbaş) kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte tüm detaylar...

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Kurbanlık fiyatları il il belli oldu: 2022 koyun, keçi, sığır küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?

KURBANLIK FİYATLARI 2022 NE KADAR?

Kurbanlık fiyatları, hayvanın cinsi, türü ve yaşına göre değişiklik gösteriyor. İşte il il küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları:

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Kurbanlık fiyatları il il belli oldu: 2022 koyun, keçi, sığır küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?

İstanbul Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.800 TL - 4.500 TL
Büyükbaş: 34.000 TL - 50.000 TL

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Kurbanlık fiyatları il il belli oldu: 2022 koyun, keçi, sığır küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?

Ankara Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.600 TL - 3.800 TL
Büyükbaş: 33.000 TL - 50.000 TL

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Kurbanlık fiyatları il il belli oldu: 2022 koyun, keçi, sığır küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?

İzmir Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.700 TL - 3.600 TL
Büyükbaş: 33.000 TL - 52.000 TL