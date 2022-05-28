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Amasya’da 22 yaşındaki genç kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Gerçek şoke etti: Tam 5 kilo
Amasya'da görenleri şaşkına uğratan nadir rastlanan bir olay gerçekleşti. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran genç kız kontrol edildikten sonra direkt ameliyata alındı. Ameliyata girenler gördüklerinde şaşkına uğrarken genç kız da karnından çıkanı görünce hayrete düştü. Bakın 22 yaşındaki genç kızın karnından ne çıktı.
Giriş Tarihi: 28.05.2022 11:12Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 11:12