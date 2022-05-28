Amasya’da 22 yaşındaki genç kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Gerçek şoke etti: Tam 5 kilo

"7 AYLIK GEBELİK GİBİ"

Ekibiyle birlikte operasyonu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara, "Hastamızda geldiğinde kaburga altına kadar büyüyen 7 aylık gebelik gibi görünen bir kitle olduğunu fark ettik. Operasyonda karnı açtığımızda yaklaşık 5 kiloluk bir kitle olduğunu görüp çıkardık. Şu an hastamızın durumu iyi" diye konuştu.