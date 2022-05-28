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Haberler Galeri Amasya’da 22 yaşındaki genç kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Gerçek şoke etti: Tam 5 kilo

Amasya’da 22 yaşındaki genç kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Gerçek şoke etti: Tam 5 kilo

Amasya'da görenleri şaşkına uğratan nadir rastlanan bir olay gerçekleşti. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran genç kız kontrol edildikten sonra direkt ameliyata alındı. Ameliyata girenler gördüklerinde şaşkına uğrarken genç kız da karnından çıkanı görünce hayrete düştü. Bakın 22 yaşındaki genç kızın karnından ne çıktı.

Giriş Tarihi: 28.05.2022 11:12 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 11:12
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Amasya’da 22 yaşındaki genç kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Gerçek şoke etti: Tam 5 kilo

Amasya'da şişen karnındaki ağrılar sebebiyle hastaneye giden genç kızdan hemen hemen 5 kiloluk kitle alındı. Karnından çıkarılan kitlenin görüntüsü 22 yaşındaki kızı da hayrete düşürdü.

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Amasya’da 22 yaşındaki genç kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Gerçek şoke etti: Tam 5 kilo

Amasya'da yaşamını sürdüren 22 yaşındaki G.D., karnındaki şişliği önce vücudunu üşütmesinden kaynaklı olacağını düşündü. Ardından bir müddet düzenli spor yapmasına rağmen şişliğin azalmaması üzerine durumu ailesine anlattı.

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Amasya’da 22 yaşındaki genç kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Gerçek şoke etti: Tam 5 kilo

KARNINDA KİTLE TESPİT EDİLDİ

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran G.D.'nin yapılan tetkik ve tahlillerinde karnında büyük bir kitle olduğu belirlendi. İki saat süren ameliyatla hastanın karnındaki yaklaşık 5 kiloluk kitle alındı.

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Amasya’da 22 yaşındaki genç kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Gerçek şoke etti: Tam 5 kilo

İki saat süren ameliyatla hastanın karnındaki yaklaşık 5 kiloluk kitle alındı.

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Amasya’da 22 yaşındaki genç kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Gerçek şoke etti: Tam 5 kilo

"7 AYLIK GEBELİK GİBİ"
Ekibiyle birlikte operasyonu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara, "Hastamızda geldiğinde kaburga altına kadar büyüyen 7 aylık gebelik gibi görünen bir kitle olduğunu fark ettik. Operasyonda karnı açtığımızda yaklaşık 5 kiloluk bir kitle olduğunu görüp çıkardık. Şu an hastamızın durumu iyi" diye konuştu.