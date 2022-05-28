HaberlerGaleriKır düğünü hayali kursaklarında kaldı! Halı sahada düğün yapan çift mahkemeye koştu
Kır düğünü hayali kursaklarında kaldı! Halı sahada düğün yapan çift mahkemeye koştu
Antalya'da düğünlerinin açık havada yapılması için organizasyon firmasıyla anlaşan çift, yağmur yağınca hayallerini 2,5 saat rötarlı olarak halı sahada gerçekleştirmek zorunda kaldı. Halı saha hüsranından sonra mahkeme yolunu tutan çift, 30 bin lira tazminat kazandı. Mağdur Berrin Pamukçu, "Düğünümüz ciddi anlamda korkunçtu. Mağdur olanlar hakkını arasın." dedi.