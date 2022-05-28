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Kır düğünü hayali kursaklarında kaldı! Halı sahada düğün yapan çift mahkemeye koştu

Antalya'da düğünlerinin açık havada yapılması için organizasyon firmasıyla anlaşan çift, yağmur yağınca hayallerini 2,5 saat rötarlı olarak halı sahada gerçekleştirmek zorunda kaldı. Halı saha hüsranından sonra mahkeme yolunu tutan çift, 30 bin lira tazminat kazandı. Mağdur Berrin Pamukçu, "Düğünümüz ciddi anlamda korkunçtu. Mağdur olanlar hakkını arasın." dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 28.05.2022 12:48
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Kır düğünü hayali kursaklarında kaldı! Halı sahada düğün yapan çift mahkemeye koştu

Antalya'da yaşayan Berrin ve Ünsal Pamukçu çifti 19 Mayıs 2017 tarihinde 'iyi günde kötü günde evet' demek için Konyaaltı ilçesindeki bir kır düğün salonu ile anlaşma imzaladı.

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Kır düğünü hayali kursaklarında kaldı! Halı sahada düğün yapan çift mahkemeye koştu

Genç çiftin büyük hayaller kurarak ile hazırlandığı düğün saatinde de yağmur yağdı.

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Kır düğünü hayali kursaklarında kaldı! Halı sahada düğün yapan çift mahkemeye koştu

Bu durumun üzerine salon sahipleri genç çifte düğünlerini 40 metre ilerideki halı sahada yapabileceklerini belirtti.

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Kır düğünü hayali kursaklarında kaldı! Halı sahada düğün yapan çift mahkemeye koştu

2.5 SAAT GECİKMELİ HALI SAHA DÜĞÜNÜ

Yağmurdan kaçarak halı sahaya sığınan çiftin düğünleri yaklaşık 2,5 saat de gecikmeli başladı. Yaşadıkları hüsrandan sonra çift, düğünden hemen sonra mahkemenin yolunu tuttu.

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Kır düğünü hayali kursaklarında kaldı! Halı sahada düğün yapan çift mahkemeye koştu

MAHKEMENİN YOLUNU TUTTULAR

Çift, düğün salonu sahibine yağmurdan dolayı bir önlem alınmadığı ve düğünün 2,5 saat gecikmeli başlaması nedeni ile 50 bin TL maddi-manevi tazminat davası açtı.