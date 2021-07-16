Köpeğini kurtarmak için kanguru ile karşı karşıya geldi! Tarih bu yumruğu yazar

Vahşi doğanın en ilginç hayvanlarından birisi de hiç şüphesiz kangurular. Kusursuz ve farklı fizikleriyle, keselerinde baktıkları yavrularıyla ve agresif tavırlarıyla tanıdığımız kangurular Avustralya'nın milli sembolü. Görüntüler de kanguruların ana yurdu Avustralya'dan. Kayda alınan görüntülerde bir adam, köpeğini kıskaca alan kanguru ile yumruk yumruğa kavga ediyor. İşte hayrete düşeceğiniz o görüntüler...

Giriş Tarihi: 16.07.2021 05:22 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 05:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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