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Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! WhatsApp görüşmeleri çıkarıldı! Gözaltı sayısı yükseldi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme gelen Büyükşen cinayeti, tüm ülkenin gündemine oturdu. Kurulan özel ekibin çalışmaları sonucu 24 kişi gözaltına alınırken cinayetin yasak aşk nedeniyle işlenmiş olabileceği şüphesi gündem oldu. Kardeşleri gözaltında olan Osman Büyükşen'in son paylaşımı ise yürek burkarken soruşturmayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. HTS ve Whatsapp konuşmaları inceleme altına alınırken gözlatı sayısının arttığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 16.07.2021 09:50 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 11:08
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Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! WhatsApp görüşmeleri çıkarıldı! Gözaltı sayısı yükseldi

3 yıl önce Konya'da öldürülen Necla ve Metin Büyükşen'in oğlu Osman Büyükşen, anne babasının katilini bulmak için Müge Anlı'ya başvurmuş, olay tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

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Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! WhatsApp görüşmeleri çıkarıldı! Gözaltı sayısı yükseldi

Müge Anlı ve ekibi katil ya da katilleri bulmak için yoğun çaba harcarken, Osman Büyükşen'in canlı yayındaki isyanı yürek burkmuştu. Büyükşen ve Müge Anlı'nın çabaları sonucu korkunç cinayeti araştırması için özel ekip kuruldu.

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Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! WhatsApp görüşmeleri çıkarıldı! Gözaltı sayısı yükseldi

Jandarma özel ekibin araştırmaları sonucunda 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında Büyükşen çiftinin büyük oğlu Uğur Büyükşen, kızları Büşra Büyükşen, gelinleri Betül Büyükşen ve gelinlerinin kuzeni Mehmet Ali Dayanır yer aldı. 24 şüpheli ev ve arabalarında gözaltına alınırken ulaşılan delillere de el konuldu.

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Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! WhatsApp görüşmeleri çıkarıldı! Gözaltı sayısı yükseldi

Gözaltının üçüncü gününde ise önemli gelişme yaşandı. Müge Anlı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, Büyükşen çiftinin gelinleri Betül Büyükşen'in yasak aşk yaşadığı iddia edilen kuzeni Mehmet Ali Dayanır'ın kelepçelenerek götürüldüğü görüldü.

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Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! WhatsApp görüşmeleri çıkarıldı! Gözaltı sayısı yükseldi

Sağlık kontrolüne götürülen Mehmet Ali Dayanır'ın mahkemeye çıkması beklenirken herhangi bir itirafın gelip gelmediği öğrenilemedi.