Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! WhatsApp görüşmeleri çıkarıldı! Gözaltı sayısı yükseldi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme gelen Büyükşen cinayeti, tüm ülkenin gündemine oturdu. Kurulan özel ekibin çalışmaları sonucu 24 kişi gözaltına alınırken cinayetin yasak aşk nedeniyle işlenmiş olabileceği şüphesi gündem oldu. Kardeşleri gözaltında olan Osman Büyükşen'in son paylaşımı ise yürek burkarken soruşturmayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. HTS ve Whatsapp konuşmaları inceleme altına alınırken gözlatı sayısının arttığı öğrenildi.