16 Temmuz 2021, Cuma
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Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! WhatsApp görüşmeleri çıkarıldı! Gözaltı sayısı yükseldi
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme gelen Büyükşen cinayeti, tüm ülkenin gündemine oturdu. Kurulan özel ekibin çalışmaları sonucu 24 kişi gözaltına alınırken cinayetin yasak aşk nedeniyle işlenmiş olabileceği şüphesi gündem oldu. Kardeşleri gözaltında olan Osman Büyükşen'in son paylaşımı ise yürek burkarken soruşturmayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. HTS ve Whatsapp konuşmaları inceleme altına alınırken gözlatı sayısının arttığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 16.07.2021 09:50 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 11:08
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