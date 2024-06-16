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LOKUM GİBİ KAVURMA TARİFİ | Düdüklüde gerçek kavurma nasıl yapılır? Yumuşacık dana, koyun, kuzu kavurma püf noktası...

Kurban Bayramı'nın gelişiyle birlikte, kurban etinin lezzetini en iyi şekilde tatmak isteyenler, düdüklüde gerçek kavurma tarifine yoğun ilgi gösteriyor. Bu akşam yemeğinde kurban etinin tadına doyum olmayacak bir şekilde hazırlanması için, gerçek kurban eti kavurma tarifinin püf noktalarını sizler için derledik. En yumuşak, lezzetli ve lokum gibi bir et deneyimi sunacak bu yöntemle, sofralarınızı şenlendirebilirsiniz. Peki, sac kavurma ve düdüklüde kavurmanın püf noktaları nelerdir? Gerçek kavurma nasıl yapılır? İşte tüm detaylar ve incelikler...

ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 10:03 Güncelleme: 16.06.2024 10:04
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LOKUM GİBİ KAVURMA TARİFİ | Düdüklüde gerçek kavurma nasıl yapılır? Yumuşacık dana, koyun, kuzu kavurma püf noktası...

Kurban Bayramı'nın vazgeçilmez lezzeti olan kurban etini, düdüklü tencerede, mangalda veya sac kavurma olarak tüketmek isteyenler için önemli püf noktaları derledik. En lezzetli haliyle, lokum gibi et tarifini hazırlamak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bu ipuçlarıyla, sofralarınızı unutulmaz bir ziyafete dönüştürebilirsiniz. İşte, kurban etinin en yumuşak ve lezzetli halini yakalamak için bilmeniz gereken tüm detaylar...

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LOKUM GİBİ KAVURMA TARİFİ | Düdüklüde gerçek kavurma nasıl yapılır? Yumuşacık dana, koyun, kuzu kavurma püf noktası...

Kurban Bayramı'nda etin lezzetini en iyi şekilde ortaya çıkarmak isteyenler için düdüklü tencerede ve sacda et kavurma tarifleri yoğun ilgi görüyor. Lokum gibi yumuşacık ve lezzetli etler hazırlamanız için işte dikkat edilmesi gereken püf noktalar ve adım adım tarifler:

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LOKUM GİBİ KAVURMA TARİFİ | Düdüklüde gerçek kavurma nasıl yapılır? Yumuşacık dana, koyun, kuzu kavurma püf noktası...

Düdüklüde Et Kavurma Tarifi

Malzemeler:

🍖750 gram dana eti
🍖1 adet soğan
🍖2 yemek kaşığı margarin veya tereyağı (tercihe bağlı)
🍖2 yemek kaşığı sıvı yağ
🍖Karabiber, tuz, kekik
🍖1 su bardağı su

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LOKUM GİBİ KAVURMA TARİFİ | Düdüklüde gerçek kavurma nasıl yapılır? Yumuşacık dana, koyun, kuzu kavurma püf noktası...

Tarif:

🍴Ocağın altını açın ve düdüklü tencereyi ısıtın.

🍴Etleri tencereye atıp yüksek ateşte mühürler gibi karıştırın.

🍴Soğanı ortadan kesin veya dört parçaya bölerek tencereye ekleyin.

🍴Yağları ve baharatları ekleyip biraz daha karıştırın.

🍴Üzerine 1 su bardağı suyu dökün ve tencerenin kapağını kapatın.

🍴Orta ateşte 40 dakika pişirin.

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LOKUM GİBİ KAVURMA TARİFİ | Düdüklüde gerçek kavurma nasıl yapılır? Yumuşacık dana, koyun, kuzu kavurma püf noktası...

Püf Noktaları:

Etin daha aromatik olması için içerisine defne yaprağı ekleyebilirsiniz.

Etleri yüksek ateşte fazla kavurmayın; aksi takdirde etler sulanır. Renkleri döndükten sonra altını kısabilirsiniz.