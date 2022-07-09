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Kurban Bayramı'nda fitre ve zekat verilir mi? Fitre ve zekat ne zaman, kimlere verilir? Tüm detaylar

Kurban Bayramı'nda fitre ve zekat verilir mi? Farz ibadetlerden olan zekatın ne zaman verildiği merak ediliyor. Ramazan Bayramı'nda verilen fitrenin Kurban Bayramı'nda da verilip verilmediği konusunda araştırmalar sürüyor. Fitre ve zekat ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Kurban Bayramı'nda fitre ve zekat verilir mi? Fitre ve zekat ne zaman, kimlere verilir? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.07.2022 13:00 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022 13:00
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Kurban Bayramı’nda fitre ve zekat verilir mi? Fitre ve zekat ne zaman, kimlere verilir? Tüm detaylar

Kurban Bayramı'nda fitre ve zekat verilir mi? Kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı büyük bir sevinç ve coşkuyla kutlanıyor. Kurban Bayramı'nda en çok merak edilenlerden biri de fitre ve zekat oldu. Ramazan Bayramı'nda verilen fitrenin Kurban Bayramı'nda da verilip verilmeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki, Kurban Bayramı'nda fitre ve zekat verilir mi? Fitre ve zekat ne zaman, kimlere verilir? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurban Bayramı’nda fitre ve zekat verilir mi? Fitre ve zekat ne zaman, kimlere verilir? Tüm detaylar

KURBAN BAYRAMI'NDA FİTRE VERİLİR Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, Kurban Bayramı'nda fitre verilmez. Fitre verilmesi Ramazan Bayramı'na özgüdür. Fitre, Ramazan Bayramı'nda yardımlaşma ve ihtiyacı olanların bayram sevincine ulaşabilmesi için verilir. Kurban Bayramı'nda ise kurban eti paylaşımı yapılması uygun bulunur. Bu nedenle fitrenin sadece Ramazan ayı içerisinde verilmesi gerekiyor.

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Kurban Bayramı’nda fitre ve zekat verilir mi? Fitre ve zekat ne zaman, kimlere verilir? Tüm detaylar

KURBAN BAYRAMI'NDA ZEKAT VERİLİR Mİ?

Zekatın ödenmesi için belirlenmiş bir gün veya ay yoktur. Zekat Kurban Bayramı'nda da verilebilir; ancak zekat borcunun ödenmesiyle birlikte buradaki niyet ortaya çıkmaktadır. Kurban Bayramı'nda verilen zekat kurban ibadeti yerine geçmez. Zekat ayrı bir farz ibadet, kurban kesmek ayrı bir farz ibadettir.

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Kurban Bayramı’nda fitre ve zekat verilir mi? Fitre ve zekat ne zaman, kimlere verilir? Tüm detaylar

TDV ZEKAT HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Türkiye Diyanet Vakf'nın açmış olduğu zekathesapla.tdv.org internet adresi üzerinden zekat hesaplama işlemlerinizi yapabilirsiniz. Kurulan internet sitesinde, "Nakit ve Gayrimenkul", "Zirai Mahsul", "Yer Altı Zenginlikleri" ile "Saime Hayvanlar" gibi başlıklarda mal varlıkları kalem kalem hesaplanarak yükümlünün vermesi gereken zekat miktarı belirleniyor.

ZEKAT HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresinden alınan bilgilere göre, zekat ile ilgili merak edilen soruların yanıtı şu şekilde:

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Kurban Bayramı’nda fitre ve zekat verilir mi? Fitre ve zekat ne zaman, kimlere verilir? Tüm detaylar

ZEKAT NİSAP MİKTARI NE KADAR?

Nisap, zekâtla yükümlü olmak için esas alınan zenginlik ölçüsüdür. Bu ölçü, altında 20 miskal (80.18 gr), devede 5, sığırda 30, koyun ve keçide 40 adettir.