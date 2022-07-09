09 Temmuz 2022, Cumartesi
Kurban Bayramı'nda fitre ve zekat verilir mi? Fitre ve zekat ne zaman, kimlere verilir? Tüm detaylar
Kurban Bayramı'nda fitre ve zekat verilir mi? Farz ibadetlerden olan zekatın ne zaman verildiği merak ediliyor. Ramazan Bayramı'nda verilen fitrenin Kurban Bayramı'nda da verilip verilmediği konusunda araştırmalar sürüyor. Fitre ve zekat ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Kurban Bayramı'nda fitre ve zekat verilir mi? Fitre ve zekat ne zaman, kimlere verilir? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...
Giriş Tarihi: 09.07.2022 13:00 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022 13:00
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