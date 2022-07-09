Kurban Bayramı’nda fitre ve zekat verilir mi? Fitre ve zekat ne zaman, kimlere verilir? Tüm detaylar

Kurban Bayramı'nda fitre ve zekat verilir mi? Kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı büyük bir sevinç ve coşkuyla kutlanıyor. Kurban Bayramı'nda en çok merak edilenlerden biri de fitre ve zekat oldu. Ramazan Bayramı'nda verilen fitrenin Kurban Bayramı'nda da verilip verilmeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki, Kurban Bayramı'nda fitre ve zekat verilir mi? Fitre ve zekat ne zaman, kimlere verilir? İşte merak edilenler...