09 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kurban eti kimlere verilir? Kurban eti en az kaç kişiye dağıtılır? Kurban eti dağıtımı nasıl olmalı? Diyanet açıklaması

Kurban eti kimlere verilir? Kurban eti en az kaç kişiye dağıtılır? Kurban eti dağıtımı nasıl olmalı? Diyanet açıklaması

Kurban eti kimlere verilir? Kurban kesim işlemlerinin tamamlanmasının ardından, kurban eti dağıtımları yapılıyor. Kurban ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar, kurban etinin kimlere ve en az kaç kişiye dağıtılması gerektiğini araştırıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, kurban eti kimlere verilir? Kurban eti en az kaç kişiye dağıtılır? Kurban eti dağıtımı nasıl olmalı? İşte kurban eti hakkında merak edilen her şey...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.07.2022 13:43
  • 1
  • 17
Kurban eti kimlere verilir? Kurban eti en az kaç kişiye dağıtılır? Kurban eti dağıtımı nasıl olmalı? Diyanet açıklaması

Kurban eti kimlere verilir? Kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı, sabah kılınan bayram namazının ardından idrak edilmeye başlandı. Kurban kesimini tamamlayan vatandaşlar, etleri gerektiği gibi ayırdıktan sonra dağıtım sürecine geçecek. Kurban dağıtımının nasıl olacağı konusunda ise bazı sorular gündeme geldi. Peki, kurban eti kimlere verilir? Kurban eti en az kaç kişiye dağıtılır? Kurban eti dağıtımı nasıl olmalı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Kurban eti kimlere verilir? Kurban eti en az kaç kişiye dağıtılır? Kurban eti dağıtımı nasıl olmalı? Diyanet açıklaması

KURBAN ETİ NASIL DAĞITILIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde konu "Kurban eti nasıl değerlendirilmeli?" sorusuna şu şekilde yanıt verildi:

Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me'âni'l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.

Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû', VIII, 413).

  • 3
  • 17
Kurban eti kimlere verilir? Kurban eti en az kaç kişiye dağıtılır? Kurban eti dağıtımı nasıl olmalı? Diyanet açıklaması

KURBAN ETİ VE DERİSİ SATMAK CAİZ MİDİR?

Kurbanın eti, (kısmen veya tamamen) sahibi ve ev halkı tarafından tüketilebileceği gibi, ister zengin, ister yoksul olsun başka kimselere de hediye ve sadaka olarak verilebilir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10).

  • 4
  • 17
Kurban eti kimlere verilir? Kurban eti en az kaç kişiye dağıtılır? Kurban eti dağıtımı nasıl olmalı? Diyanet açıklaması

Ancak kurbanın et, sakatat, deri, yün ve süt gibi unsurlarının satılması caiz değildir (İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 203). Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim kurbanın derisini satarsa, kurban kesmemiş gibidir." (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, IX, 496) buyurmuştur. Bu sebeple kurbanın derisi ya da etinin satılması hâlinde alınan bedelin sadaka olarak verilmesi gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 165).

Kurbanın derisi, bir yoksula veya hayır kurumuna bağışlanabileceği gibi, evde namazlık, kalbur ve benzeri ev eşyası yapılarak kullanılmasında da bir sakınca yoktur (Kâsânî, Bedâi' V, 81; Merğînânî, el-Hidâye, VII, 164).

  • 5
  • 17
Kurban eti kimlere verilir? Kurban eti en az kaç kişiye dağıtılır? Kurban eti dağıtımı nasıl olmalı? Diyanet açıklaması

KURBAN ETİ NASIL SAKLANMALI?

Kurban etlerinin büyük parçalar şeklinde değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşeti veya yağlı kağıda sarılarak buzlukta veya derin dondurucuda saklanması gerekiyor.

Bu şekilde hazırlanan etler, buzlukta -2 derecede birkaç hafta, -18 derecede derin dondurucuda ise 3-4 ay süreyle saklanabiliyor.