09 Temmuz 2022, Cumartesi
Kurban eti kimlere verilir? Kurban eti en az kaç kişiye dağıtılır? Kurban eti dağıtımı nasıl olmalı? Diyanet açıklaması
Kurban eti kimlere verilir? Kurban kesim işlemlerinin tamamlanmasının ardından, kurban eti dağıtımları yapılıyor. Kurban ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar, kurban etinin kimlere ve en az kaç kişiye dağıtılması gerektiğini araştırıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, kurban eti kimlere verilir? Kurban eti en az kaç kişiye dağıtılır? Kurban eti dağıtımı nasıl olmalı? İşte kurban eti hakkında merak edilen her şey...
Giriş Tarihi: 09.07.2022 13:43
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