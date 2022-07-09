Kurban eti kimlere verilir? Kurban eti en az kaç kişiye dağıtılır? Kurban eti dağıtımı nasıl olmalı? Diyanet açıklaması

KURBAN ETİ NASIL DAĞITILIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde konu "Kurban eti nasıl değerlendirilmeli?" sorusuna şu şekilde yanıt verildi:

Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me'âni'l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.

Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû', VIII, 413).