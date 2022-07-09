09 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kurban eti ilk gün hemen yenir mi, ne zaman yenir? Kurban eti ne kadar dinlendirilmeli? Kurban eti nasıl saklanır, dinlendirilir?

Kurban eti ilk gün hemen yenir mi, ne zaman yenir? Kurban eti ne kadar dinlendirilmeli? Kurban eti nasıl saklanır, dinlendirilir?

Kurban eti ilk gün yenir mi? Kurban Bayramı 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Kurban kesimlerinin başlamasının ardından en çok merak edilenlerden biri de, kurban etinin ne zaman yenilmeye başlanacağı oldu. Kurban etinin hemen yenilip yenilmeyeceği merak ediliyor. Peki, kurban eti ilk gün hemen yenir mi, ne zaman yenir? Kurban eti ne kadar dinlendirilmeli? Kurban eti nasıl saklanır, dinlendirilir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.07.2022 12:22 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022 12:22
  • 1
  • 10
Kurban eti ilk gün hemen yenir mi, ne zaman yenir? Kurban eti ne kadar dinlendirilmeli? Kurban eti nasıl saklanır, dinlendirilir?

Kurban eti ilk gün hemen yenir mi? Kurban Bayramı idrak edilmeye başlanırken, bayram namazının ardından kurban kesim işlemleri de başladı. Kurban kesen ve kurban eti alan vatandaşlar, kurban etinin ne zaman yenilmeye başlanacağını araştırmaya başladı. Kurban eti hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, kurban eti ilk gün hemen yenir mi, ne zaman yenir? Kurban eti ne kadar dinlendirilmeli? Kurban eti nasıl saklanır, dinlendirilir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Kurban eti ilk gün hemen yenir mi, ne zaman yenir? Kurban eti ne kadar dinlendirilmeli? Kurban eti nasıl saklanır, dinlendirilir?

KURBAN ETİ İLK GÜN YENİR Mİ?

Uzmanlar, kurban etinin kesimden 24 saat sonra tüketilmesini öneriyor. Kesimden 24 saat sonra tüketilmeye başlanması gereken kurban etinin bir gün boyunca dinlenmesi sağlık açısından oldukça önemli.

  • 3
  • 10
Kurban eti ilk gün hemen yenir mi, ne zaman yenir? Kurban eti ne kadar dinlendirilmeli? Kurban eti nasıl saklanır, dinlendirilir?

KURBAN ETİ NE KADAR DİNLENDİRİLMELİ, NASIL SAKLANIR?

Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, kurban etlerinin yenmeden önce nasıl işlemlerden geçirileceği konusunda açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Tayar, etin bir gün dinlendirildikten sonra tüketilmesi gerektiğini söyledi.

  • 4
  • 10
Kurban eti ilk gün hemen yenir mi, ne zaman yenir? Kurban eti ne kadar dinlendirilmeli? Kurban eti nasıl saklanır, dinlendirilir?

Etin dinlendirilmesindeki öneminden bahseden Prof. Dr. Tayar, "Diğer bütün gıdaları, ekmek, süt, yumurta gibi aklınıza gelen tüm gıdaları taze tüketmenizi öneririz, ancak eti taze tüketmeyin.

  • 5
  • 10
Kurban eti ilk gün hemen yenir mi, ne zaman yenir? Kurban eti ne kadar dinlendirilmeli? Kurban eti nasıl saklanır, dinlendirilir?

Taze tüketilmeyecek tek gıda ettir. Etin mutlaka biraz bayatlaması gerekir. Çünkü hayvan olduğu zaman o ölüm sertliği denilen o yapı çözülsün, et sindirilebilirlik özelliği kazansın, et daha lezzetli olsun diye etin olgunlaşmasını isteriz.