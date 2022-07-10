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Haberler Galeri Kurban Bayramı'na yine acemi kasaplar damga vurdu! 5 binden fazla kişi hastaneye akın etti

Kurban Bayramı'na yine acemi kasaplar damga vurdu! 5 binden fazla kişi hastaneye akın etti

Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurbanlarını kendileri kesmek isteyen acemi kasaplar, bu yıl da acil servisleri doldurdu. İstanbul hariç, yurt genelinde kurban kesimi sırasında 5 bin 102 kişi, kesici aletler ya da hayvanların darbeleriyle yaralandı.

Giriş Tarihi: 10.07.2022 10:59 Güncelleme Tarihi: 10.07.2022 10:59
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Kurban Bayramı’na yine acemi kasaplar damga vurdu! 5 binden fazla kişi hastaneye akın etti

Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar, bayram namazını kıldıktan sonra kurban kesmek için belediye tarafından belirlenen kesim noktalarına gitti.

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Kurban Bayramı’na yine acemi kasaplar damga vurdu! 5 binden fazla kişi hastaneye akın etti

Bazı vatandaşlar ise kesimi evlerinin önünde ya da boş arsalarda yaptı. Her yıl olduğu gibi bu sene de kesim sırasında birçok kişi, ya bıçakla ya da hayvanların darbeleriyle yaralandı.

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Kurban Bayramı’na yine acemi kasaplar damga vurdu! 5 binden fazla kişi hastaneye akın etti

Yaralananlar kendi imkanları, yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla hastanelere gitti. Hastanelerin acil servislerinde bu nedenle yoğunluk oluştu. Bu yıl İstanbul hariç, yurt genelinde 5 bin 102 kişi yaralandı.

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Kurban Bayramı’na yine acemi kasaplar damga vurdu! 5 binden fazla kişi hastaneye akın etti

KURBAN KESİMİ SIRASINDA YARALANANLARIN İL İL SAYISI ŞÖYLE:
Adana (67), Adıyaman (150), Afyonkarahisar (15), Ağrı (34), Amasya (40), Ankara (198), Antalya (43), Artvin (11), Aydın (41),

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Kurban Bayramı’na yine acemi kasaplar damga vurdu! 5 binden fazla kişi hastaneye akın etti

Balıkesir (195), Bilecik (27), Bingöl (2), Bitlis (7), Bolu (42), Burdur (28), Bursa (293), Çanakkale (43), Çankırı (21), Çorum (50),