HaberlerGaleriKurban Bayramı'na yine acemi kasaplar damga vurdu! 5 binden fazla kişi hastaneye akın etti
Kurban Bayramı'na yine acemi kasaplar damga vurdu! 5 binden fazla kişi hastaneye akın etti
Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurbanlarını kendileri kesmek isteyen acemi kasaplar, bu yıl da acil servisleri doldurdu. İstanbul hariç, yurt genelinde kurban kesimi sırasında 5 bin 102 kişi, kesici aletler ya da hayvanların darbeleriyle yaralandı.
Giriş Tarihi: 10.07.2022 10:59Güncelleme Tarihi: 10.07.2022 10:59