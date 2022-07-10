A Haber ekipleri bölgede! İstanbul çamur içinde | İşte Beykoz'da yıldırım düşen ev

Son dakika haberi... Meteroroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından İstanbul'da tahmin edilen şiddetli yağış gece saatlerinde başladı. Sağanak megakentin her iki yakasında da etkili oldu. Yağışta Esenyurt Pınar mahallesinden geçen Haramidere taştı. Çok sayıda kişi mahsur kaldı. Selin izleri ise gün aydınlanınca ortaya çıktı. A Haber ekipleri farklı noktalardan son durumu paylaştı. Beykoz'da yıldırımın düştüğü evi ekibimiz görüntüledi.