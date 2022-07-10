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A Haber ekipleri bölgede! İstanbul çamur içinde | İşte Beykoz'da yıldırım düşen ev

Son dakika haberi... Meteroroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından İstanbul'da tahmin edilen şiddetli yağış gece saatlerinde başladı. Sağanak megakentin her iki yakasında da etkili oldu. Yağışta Esenyurt Pınar mahallesinden geçen Haramidere taştı. Çok sayıda kişi mahsur kaldı. Selin izleri ise gün aydınlanınca ortaya çıktı. A Haber ekipleri farklı noktalardan son durumu paylaştı. Beykoz'da yıldırımın düştüğü evi ekibimiz görüntüledi.

A Haber
Giriş Tarihi: 10.07.2022 10:21 Güncelleme Tarihi: 10.07.2022 11:26
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A Haber ekipleri bölgede! İstanbul çamur içinde

İstanbul'da sağanak gece yarısı geldi, bodrum katlarda su baskınları yaşandı.

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A Haber ekipleri bölgede! İstanbul çamur içinde

Esenyurt'ta haramidere yine taştı. Turuncu kod ile uyarılan İstanbul'da sel riski sürüyor.

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A Haber ekipleri bölgede! İstanbul çamur içinde

GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI

Ev ve iş yerlerini su bastı, mahalle sakinleri mahsur kaldı.

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A Haber ekipleri bölgede! İstanbul çamur içinde | İşte Beykoz’da yıldırım düşen ev

Gece boyunca çakan şimşek sayısı 7 bini aştı.

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A Haber ekipleri bölgede! İstanbul çamur içinde | İşte Beykoz’da yıldırım düşen ev

Beykoz'da yıldırım düşen bir evde yangın çıktı.