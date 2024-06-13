A-B-C-D-E sınıf ehliyete müjde! Sürücüler dikkat: Artık daha basit

Son zamanlarda yapılan düzenlemelerle birlikte, ehliyet alma süreci özellikle genç sürücüler için daha erişilebilir ve esnek hale geldi. Yeni düzenlemelerin temel amacı, sürücü adaylarının iş ve eğitim hayatlarıyla uyumlu bir şekilde ehliyet sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu doğrultuda yapılan değişiklikler, ehliyet alma sürecini daha kullanıcı dostu ve verimli hale getirmiştir.