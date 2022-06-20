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Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu? 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? Bayram tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler bayram tatiline çevrildi. 2022 Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tatil planları yapmaya başlayan vatandaşlar, tatil süresinin kaç gün olacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu? 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? Bayram tatili kaç gün olacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.06.2022 17:27 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022 17:27
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Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu? 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? Bayram tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu? Kurban Bayramı temmuz ayı içerisinde idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 Kurban Bayramı takvimi açıklandı. Kurban pazarlarının kurulmasının ardından kurbanlıklar için hazırlıklar başladı. Şimdi ise gözler bayram tatili süresine çevrildi. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu? 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? Bayram tatili kaç gün olacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu? 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? Bayram tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılı Kurban Bayramı arefesi 08 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 12 Temmuz Salı günü sona erecek.

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Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu? 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? Bayram tatili kaç gün olacak?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatili, arefe günü ile birlikte resmi olarak 4,5 gün tatildir. Tatil süresi uzatılmazsa 4,5 gün tatil uygulanacak. 6, 7 ve 8 Temmuz'un tatil olup olmayacağı yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu? 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? Bayram tatili kaç gün olacak?

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.

Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.

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Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu? 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? Bayram tatili kaç gün olacak?

KURBAN NE DEMEKTİR, HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allâh'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur.