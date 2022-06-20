20 Haziran 2022, Pazartesi
Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu? 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? Bayram tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler bayram tatiline çevrildi. 2022 Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tatil planları yapmaya başlayan vatandaşlar, tatil süresinin kaç gün olacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu? 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? Bayram tatili kaç gün olacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 20.06.2022 17:27 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022 17:27
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