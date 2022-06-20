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Giresun’da minaresi semaver şeklinde olan caminin mimarisi gündem oldu

Giresun'un Eynesil ilçesinde Yeşil Cami'nin minaresi, 'semaver' şeklinde yapıldı. Kesme taş kullanılarak 4,5 senede tamamlanan 'semaver' bölümü, 5 kişinin içerisinde oturabileceği şekilde tasarlandı. Eynesil Hayırlı İşler Yapma ve Yaptırma Derneği Başkanı Ayhan Tufanoğlu, "Kamuoyundan olumlu ve olumsuz tepkiler alıyoruz. Meyve veren ağaç taşlanır. Bizi eleştiren kişilerin eleştirisinden korkup, taviz verecek değiliz" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 20.06.2022 16:37 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022 16:44
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Giresun’da minaresi semaver şeklinde olan caminin mimarisi gündem oldu

Giresun'un Eynesil ilçesinde temeli 1987 yılında atılan, iç bölümü Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenilerek, yapılan Yeşil Cami, 2012 senesinde kapılarını ibadete açtı.

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Giresun’da minaresi semaver şeklinde olan caminin mimarisi gündem oldu

Doğal taşlarla yapılan caminin minaresinin şerefe ve alemi arasında yapılan kısmının, her iki yanına kulp ve musluk takılarak 'semaver'e benzetildi.

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Giresun’da minaresi semaver şeklinde olan caminin mimarisi gündem oldu

Kesme taş kullanılarak 4,5 yılda tamamlanan 'semaver' kısmı, 5 kişinin içerisinde oturabileceği şekilde tasarlandı.

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Giresun’da minaresi semaver şeklinde olan caminin mimarisi gündem oldu

'Semaver' şeklindeki minare, ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor.

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Giresun’da minaresi semaver şeklinde olan caminin mimarisi gündem oldu

'KORKUP TAVİZ VERECEK DEĞİLİZ'

Caminin inşasından sorumlu olan Eynesil Hayırlı İşler Yapma ve Yaptırma Derneği Başkanı Ayhan Tufanoğlu, "4,5 yıl uzun süre ama güzel işler kolay çıkmaz. Semaverin içinde 5 kişilik arkadaş grubunun oturup sohbet edebileceği, semaver yakabileceği bir ortam var. Kamuoyundan olumlu ve olumsuz tepkiler alıyoruz. Meyve veren ağaç taşlanır. Bizi eleştiren kişilerin eleştirisinden korkup, taviz verecek değiliz" dedi.