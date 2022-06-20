20 Haziran 2022, Pazartesi
Giresun’da minaresi semaver şeklinde olan caminin mimarisi gündem oldu
Giresun'un Eynesil ilçesinde Yeşil Cami'nin minaresi, 'semaver' şeklinde yapıldı. Kesme taş kullanılarak 4,5 senede tamamlanan 'semaver' bölümü, 5 kişinin içerisinde oturabileceği şekilde tasarlandı. Eynesil Hayırlı İşler Yapma ve Yaptırma Derneği Başkanı Ayhan Tufanoğlu, "Kamuoyundan olumlu ve olumsuz tepkiler alıyoruz. Meyve veren ağaç taşlanır. Bizi eleştiren kişilerin eleştirisinden korkup, taviz verecek değiliz" şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi: 20.06.2022 16:37 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022 16:44
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