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Kurban Bayramı ne zaman? 2020 emeklilerin ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Kurban Bayramı ne zaman? Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala, ikinci ikramiyenin yatacağı tarih belli oldu. Emeklilere verilen ikinci ikramiyenin hangi tarihte ödeneceği merak ediliyor. Emekli ikramiyeleri ve bayram tarihi ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? 2020 emeklilerin ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 04.06.2020 17:49 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 18:06
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