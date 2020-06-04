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Kurban Bayramı ne zaman? 2020 emeklilerin ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı ne zaman? Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala, ikinci ikramiyenin yatacağı tarih belli oldu. Emeklilere verilen ikinci ikramiyenin hangi tarihte ödeneceği merak ediliyor. Emekli ikramiyeleri ve bayram tarihi ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? 2020 emeklilerin ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 04.06.2020 17:49 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 18:06
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Kurban Bayramı ne zaman? 2020 emeklilerin ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı ne zaman? Emeklilere verilen bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban, cimriliği tedavi eder, merhamet pınarlarını coşturur. Kurban, et ihtiyacı nedeniyle hayvan kesimi değil, aksine "Allah'a onların ne etleri, ne de kanları ulaşır; fakat sizden Allah'a ulaşan yalnızca takvanızdır." ilahî hitabı gereği Allah rızası ve kurbiyyeti gözetilerek bir ibadetin yerine getirilmesidir. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala, bayram ikramiyelerinin hangi tarihte yatırılacağı belli oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? 2020 emeklilerin ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

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Kurban Bayramı ne zaman? 2020 emeklilerin ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet'in yayımladığı dini günler takvimine göre, 2020 yılı Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz Cuma günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 3 Ağustos Perşembe günü sona erecek.

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Kurban Bayramı ne zaman? 2020 emeklilerin ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Milyonlarca emeklinin yanıt beklediği soruya Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, açıklık getirdi. 31 Temmuz Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. 1000 liralık emekli ikramiyeleri ise 27-30 Temmuz tarihler arasında emeklilerin maaş hesaplarına yatması bekleniyor.

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Kurban Bayramı ne zaman? 2020 emeklilerin ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bayramda kısıtlama olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

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Kurban Bayramı ne zaman? 2020 emeklilerin ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.

Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.