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Haberler Galeri BİM 5 Haziran 2020 kataloğu: Otomatik sıvı sabunluk dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM 5 Haziran 2020 kataloğu: Otomatik sıvı sabunluk dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde cuma günü televizyon, süpürge, çocuk valizi, otomatik sıvı sabunluk, tek kişilik pike, silikon elyaf yastık, erkek ve kadın terlik çeşitleri, otantik kilim minder, 3 boyutlu saksı, oyuncak çeşitleri dikkat çekiyor. BİM marketlerin cuma günü indirimlerini merak eden vatandaşlar için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? İşte BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 04.06.2020 17:30 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 17:35
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BİM 5 Haziran 2020 kataloğu: Otomatik sıvı sabunluk dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

5 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde bu haftanın indirimleri belli oldu. Cuma günü kampanyalarını yakından takip eden vatandaşlar için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Teknolojiden ev ürünlerine, tekstilden oyuncak çeşitlerine birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı BİM kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, haftanın indirimleri neler? BİM müşterilerinin heyecanla beklediği cuma indirimleri hangi ürünlerden oluşuyor? İşte BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

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BİM 5 Haziran 2020 kataloğu: Otomatik sıvı sabunluk dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

Dijitsu 43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon

• 1920x1080 full HD
• Usb girişi video ve resim oynatabilme

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BİM 5 Haziran 2020 kataloğu: Otomatik sıvı sabunluk dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

Philips
Süpürge FC9330

• Güçlü emiş gücü sunan 900 W motor
• Power Cyclone 5 teknolojisi ile daha yüksek düzeyde toz toplama

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BİM 5 Haziran 2020 kataloğu: Otomatik sıvı sabunluk dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

Abs Valiz Çocuk

• %100 ABS ham maddeden üretilmiştir
• Çift kademe dayanıklı çek çek sistemi

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BİM 5 Haziran 2020 kataloğu: Otomatik sıvı sabunluk dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

Otomatik Sıvı Sabunluk

• Kapasite: 330 ml
• Otomatik sensör sistemi