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BİM 5 Haziran 2020 kataloğu: Otomatik sıvı sabunluk dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde cuma günü televizyon, süpürge, çocuk valizi, otomatik sıvı sabunluk, tek kişilik pike, silikon elyaf yastık, erkek ve kadın terlik çeşitleri, otantik kilim minder, 3 boyutlu saksı, oyuncak çeşitleri dikkat çekiyor. BİM marketlerin cuma günü indirimlerini merak eden vatandaşlar için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? İşte BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 04.06.2020 17:30 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 17:35
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