BİM 5 Haziran 2020 kataloğu: Otomatik sıvı sabunluk dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

5 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde bu haftanın indirimleri belli oldu. Cuma günü kampanyalarını yakından takip eden vatandaşlar için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Teknolojiden ev ürünlerine, tekstilden oyuncak çeşitlerine birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı BİM kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, haftanın indirimleri neler? BİM müşterilerinin heyecanla beklediği cuma indirimleri hangi ürünlerden oluşuyor? İşte BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...