Başkan Erdoğan tedavisini üstlenmişti! Taburcu olan küçük Taha'ya Elazığ'da coşkulu karşılama

Başkan Erdoğan'ın himayesinde İstanbul'da tedavi gören 6 yaşındaki Taha Sis, 10 günlük ziyaret için geldiği Elazığ'da coşkuyla karşılandı. Göz sinirlerindeki tümör nedeniyle sol gözü görme yetisini kaybeden Taha "Ben iyileştiğimde hemen Tayyip dedemi ziyarete gideceğim, gittiğim zaman da ona sıkı sıkı sarılacağım, onu çok seviyorum" dedi.