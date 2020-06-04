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Haberler Galeri Başkan Erdoğan tedavisini üstlenmişti! Taburcu olan küçük Taha'ya Elazığ'da coşkulu karşılama

Başkan Erdoğan tedavisini üstlenmişti! Taburcu olan küçük Taha'ya Elazığ'da coşkulu karşılama

Başkan Erdoğan'ın himayesinde İstanbul'da tedavi gören 6 yaşındaki Taha Sis, 10 günlük ziyaret için geldiği Elazığ'da coşkuyla karşılandı. Göz sinirlerindeki tümör nedeniyle sol gözü görme yetisini kaybeden Taha "Ben iyileştiğimde hemen Tayyip dedemi ziyarete gideceğim, gittiğim zaman da ona sıkı sıkı sarılacağım, onu çok seviyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 04.06.2020 19:51 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 19:53
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Başkan Erdoğan tedavisini üstlenmişti! Taburcu olan küçük Taha'ya Elazığ'da coşkulu karşılama GALERİ DEVAM EDİYOR

Havalimanından Umut ve Yaşam Derneği üyelerince alınan Taha için, oturduğu Olgunlar Mahallesi'nde Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi ve dernek üyeleri tarafından sürpriz karşılama yapıldı.

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Başkan Erdoğan tedavisini üstlenmişti! Taburcu olan küçük Taha'ya Elazığ'da coşkulu karşılama

Taha için, oturdukları apartmanın avlusunda kurban kesildi, palyaço gösterisi yapıldı, Elazığ Belediyesine ait Gakgobüs adı verilen üstü açık etkinlik otobüsü ile müzikler çalınarak oyunlar oynandı, hediyeler verildi.

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Başkan Erdoğan tedavisini üstlenmişti! Taburcu olan küçük Taha'ya Elazığ'da coşkulu karşılama

Düzenlenen etkinliklerle mutluluğu gözlerine yansıyan Taha, gönlünce eğlendi.

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Başkan Erdoğan tedavisini üstlenmişti! Taburcu olan küçük Taha'ya Elazığ'da coşkulu karşılama

Anne Azine Sis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde yaklaşık 6 aydır İstanbul'da tedavi gören küçük oğlunun sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.

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Başkan Erdoğan tedavisini üstlenmişti! Taburcu olan küçük Taha'ya Elazığ'da coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, desteğinden dolayı büyük minnet duyduklarını ifade eden Sis, şöyle konuştu: