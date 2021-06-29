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Acil önlem çağrısı! Yağışın 4 katı buharlaşma var

Küresel iklim değişikliği ve yağışların azalması nedeniyle oluşan kuraklık, Van Gölü havzası ve çevresinde su kaynaklarının yanı sıra tarım ve hayvancılığı da olumsuz etkiledi. YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, "Geçmişle kıyaslandığında bugün düşen yağışın 4 katından fazla buharlaşma yaşanıyor. Dolayısıyla göllerin seviyesi düşüyor. Bu da havzada ciddi bir su kaybına neden oluyor" dedi. YYÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk ise, "Sulu tarım yapılan bölgelerde salma veya karıkla sulama gibi vahşi sulama yöntemlerinden vazgeçilmesini, damla ya da yağmurlu sulama yöntemlerine geçilmesini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 29.06.2021 16:17 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 16:56
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Acil önlem çağrısı! Yağışın 4 katı buharlaşma var

Yapılan araştırmalarda bölgedeki su kaynakları ile akarsu ve göllerin seviyesinde, kuraklık nedeniyle düşüşün yaşandığı tespit edildi.

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Acil önlem çağrısı! Yağışın 4 katı buharlaşma var

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, kuraklığın sadece Türkiye'nin değil dünyanın temel bir sorunu olduğunu söyledi.

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Acil önlem çağrısı! Yağışın 4 katı buharlaşma var

Bu konuda ciddi önlemlerin alınması gerektiğini belirten Alaeddinoğlu, 21. yüzyılda insanoğlunu tehdit eden en ciddi doğal olaylardan olan kuraklık ve iklim değişikliğinin küresel ısınmanın sonucu olarak orta çıktığı aktardı.

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Acil önlem çağrısı! Yağışın 4 katı buharlaşma var

"YAĞIŞIN 4 KATI BUHARLAŞMA VAR"

Son dönemde ülkenin birçok yerinde sıklıkla yaz aylarında görülen dolu yağışı ve taşkınların iklim değişikliğin sonucu olduğuna dikkati çeken Alaeddinoğlu, şöyle konuştu:

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Acil önlem çağrısı! Yağışın 4 katı buharlaşma var

"Kuraklık özellikle beli bölgeler için en ciddi tehdit olarak karşımıza çıkıyor. İçinde bulunduğumuz Van Gölü havzası da bu tehditten büyük orada nasibini alıyor. Hem tarımsal faaliyetlerde kullanılan suda hem de içme suyunda ciddi sıkıntılar ortaya çıktı. Havzaya düşen yağışta son 10 yıla kadar çok ciddi bir değişiklik yoktu.