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06 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Kümese gidince hayrete düştü! Tavuk öyle bir şey yumurtladı ki... Kümese gidince hayrete düştü! Tavuk öyle bir şey yumurtladı ki...
Tokat'ın Almus ilçesinde görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Akarçay Görümlü beldesinde yaşayan Şehnaz Şahin (50), beslediği tavukların yumurtalarını toplamak için kümese gittiğinde hayrete düştü. Tavuk öyle bir şey yumurtladı ki "ilk kez böyle bir yumurta gördüm çok şaşırdım" ifadelerini kullandı. Bakın tavuk ne yumurtladı?
Giriş Tarihi: 06.12.2020 15:11 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 15:13
Tokat'ın Almus ilçesinde görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Akarçay Görümlü beldesinde yaşayan Şehnaz Şahin (50), beslediği tavukların yumurtalarını toplamak için kümese gittiğinde hayrete düştü. Tavuk öyle bir şey yumurtladı ki "ilk kez böyle bir yumurta gördüm çok şaşırdım" ifadelerini kullandı. Bakın tavuk ne yumurtladı?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Topladığı yumurtalardan, birinin kuyruklu olduğunu fark eden Şehnaz Şahin, oğlu Barış Şahin'e haber verdi.
Kümese gelerek ilk defa kuyruklu yumurta gören ve çok şaşıran Barış Şahin, yumurtayı saklamak için koruma altına aldı.
Gördüğü yumurta karşısında çok şaşkınlık yaşadığını söyleyen Barış Şahin,
"Sabah annem yumurtaları toplarken fark ediyor. Onu da gelip bana haber verdi. Ben de internetten araştırdım. Kalsiyum fazlalığından olduğunu öğrendim. İlk kez böyle bir yumurta gördüğüm için çok şaşırdım." dedi HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Avustralya'da bir çiftçi, marketten aldığı yumurtayı görünce şaşkına döndü.Yumurtanın boyu, normalinden 3 kat daha büyüktü. Ancak asıl ilginç olan, yumurtanın içinden çıkanlardı...