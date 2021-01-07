Kumar baskınında güldüren görüntüler! Uyuma numarası da işe yaramadı

Eski milli boksör Vahdettin İ.'nin (52) de aralarında bulunduğu, Yılmaz U. (55), Mustafa Ç. (64), Oktay K. (38), Murat O. (44), Mehmet B. (62), Taner A. (42) ve Meliha Ö.'ye (39), sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ve kumar oynadıkları için 2 bin 350'şer lira olmak üzere toplam 44 bin TL ceza yazıldı. Kumar oynatılan derneğe ise 40 bin TL cezai işlem uygulandı.