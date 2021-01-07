O ilimizde Mısır mührü bulundu! Milattan önce...

Bilimsel çalışmaların temel amaçlarından birinin, Komana'nın Helenistik dönemde uluslararası önemini ortaya koymak olduğuna işaret eden Erciyas, şunları kaydetti:

"Kazı çalışmalarında 2020 yılında yeni bulgulara ulaştık. Bunlardan belki de en ilginci, Mısır'dan gelmekteydi. Üzeri hiyeroglif yazılı ve bir böcek biçimindeki skarabe, yani bir muska veya mühür, Komana'nın uluslararası ilişkileri ile ilgili çok önemli bir buluntu olarak kayıtlara geçti. Diğer envanterlik buluntularla Tokat Müzesi'ne teslim edilen skarabe üzerinde, milattan önce 1479-1429 yılları arasında Mısır'ın 18. Hanedanlığı'nda hükümdarlık yapmış III. Thutmosis'in isminin yazdığı anlaşılmıştır. Yapılan incelemeler sonunda hükümdara ait skarabelerin kullanımının milattan önce 4-3. yüzyıla kadar devam ettiği, hatta Anadolu coğrafyasında da daha önce yapılmış arkeolojik kazılarda karşılaşıldığı görülmüştür."