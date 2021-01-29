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29 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Jason Statham ve Guy Ritchie ile bir araya geldi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Jason Statham ve Guy Ritchie ile bir araya geldi
Hollywood'un ünlü yönetmeni Guy Ritchie ve ünlü aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği aksiyon filmi "Five Eyes"in çekimlerine, Türkiye'nin ilk EXPO alanı olarak 2016'da açılan botanik parkta devam ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da çekimlerine devam edilen aksiyon filminin setini ziyaret etti.
Giriş Tarihi: 29.01.2021 20:09 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 20:13
Kentte temaslarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, filmin setini ziyaret ederek, yönetmen Guy Ritchie ve aktör Jason Statham ile bir süre sohbet etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hollywood'un ünlü yönetmeni Guy Ritchie ve ünlü aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği aksiyon filmi "Five Eyes"in çekimlerine, Türkiye'nin ilk EXPO alanı olarak 2016'da açılan botanik parkta devam ediliyor.
Kentte temaslarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, filmin setini ziyaret ederek, yönetmen Guy Ritchie ve aktör Jason Statham ile bir süre sohbet etti.