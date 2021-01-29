Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Jason Statham ve Guy Ritchie ile bir araya geldi

Hollywood'un ünlü yönetmeni Guy Ritchie ve ünlü aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği aksiyon filmi "Five Eyes"in çekimlerine, Türkiye'nin ilk EXPO alanı olarak 2016'da açılan botanik parkta devam ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da çekimlerine devam edilen aksiyon filminin setini ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 29.01.2021 20:09 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 20:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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