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Kolundakileri gören korkudan kaçtı! Sokak ortasında herkesi şaşırtan olay

Kolundakileri görenler hemen yolunu değiştirdi. Dominik Cumhuriyeti'nde kimliği açıklanmayan bir kişi, sokakta kolunda binlerce arıyla yürürken görüldü. Ayaklı kovanı andıran genç sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 30.01.2021 10:21 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 10:28
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Kolundakileri gören korkudan kaçtı! Sokak ortasında herkesi şaşırtan olay

Dominik Cumhuriyeti'nde kimliği açıklanmayan bir kişi, sokakta kolunda binlerce arıyla yürürken görüntülendi.

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Kolundakileri gören korkudan kaçtı! Sokak ortasında herkesi şaşırtan olay

Görüntülerde konuşan Dominikli genç, kraliçe arıyı avucunun içine aldığını, diğer arıların da onu takip ederek koluna konduğunu ifade etti.

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Kolundakileri gören korkudan kaçtı! Sokak ortasında herkesi şaşırtan olay

Sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılan videoda, " Ayaklı kovan geziyor" yorumunda bulunuldu.

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Kolundakileri gören korkudan kaçtı! Sokak ortasında herkesi şaşırtan olay
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Kolundakileri gören korkudan kaçtı! Sokak ortasında herkesi şaşırtan olay