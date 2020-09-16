Kullanıcılar merakla bekliyor! İOS 14 ne zaman yayınlanacak? İOS 14 saat kaçta indirilecek, yüklenecek?

Aygıtınızda kablosuz olarak güncelleme yapamıyorsanız güncelleme işlemini, güvendiğiniz bir bilgisayarı kullanarak elle gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için şı adımları takip edebilirsiniz:

1- macOS Catalina 10.15 yüklü bir Mac'te Finder'ı açın. macOS Mojave 10.14 veya önceki bir sürüm yüklü bir Mac'te ya da bir PC'de iTunes'u açın.