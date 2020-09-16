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Kullanıcılar merakla bekliyor! İOS 14 ne zaman yayınlanacak? İOS 14 saat kaçta indirilecek, yüklenecek?
İOS 14 ne zaman yayınlanacak? Apple'ın yeni işletim sistemi İOS 14'ü bugün kullanıma sunacağı açıklanmıştı. İOS 14 ile İPhone ve İPad'lere gelecek yeni özellikler merak ediliyor. Kullanıcılar yeni işletim sisteminin telefonlarına ne zaman yükleyebileceğini araştırıyor. Peki, İOS 14 ne zaman yayınlanacak? İOS 14 ne zaman indirilecek, yüklenecek? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 16.09.2020 20:45 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 20:49
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