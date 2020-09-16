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Haberler Galeri Kullanıcılar merakla bekliyor! İOS 14 ne zaman yayınlanacak? İOS 14 saat kaçta indirilecek, yüklenecek?

Kullanıcılar merakla bekliyor! İOS 14 ne zaman yayınlanacak? İOS 14 saat kaçta indirilecek, yüklenecek?

İOS 14 ne zaman yayınlanacak? Apple'ın yeni işletim sistemi İOS 14'ü bugün kullanıma sunacağı açıklanmıştı. İOS 14 ile İPhone ve İPad'lere gelecek yeni özellikler merak ediliyor. Kullanıcılar yeni işletim sisteminin telefonlarına ne zaman yükleyebileceğini araştırıyor. Peki, İOS 14 ne zaman yayınlanacak? İOS 14 ne zaman indirilecek, yüklenecek? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 16.09.2020 20:45 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 20:49
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Kullanıcılar merakla bekliyor! İOS 14 ne zaman yayınlanacak? İOS 14 saat kaçta indirilecek, yüklenecek?

İOS 14 ne zaman yayınlanacak? İOS 14 saat kaçta indirilecek, yüklenecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Apple'ın iPhone'lar için geliştirdiği yeni mobil işletim sistemi iOS 14 bugün resmi olarak son kullanıcılara duyurulması bekleniyor. Güncelleme ile yeni özellikler telefonlara tanımlanacak. Peki, İOS 14 ne zaman yayınlanacak? İOS 14 saat kaçta indirilecek, yüklenecek? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kullanıcılar merakla bekliyor! İOS 14 ne zaman yayınlanacak? İOS 14 saat kaçta indirilecek, yüklenecek?

İOS 14 GÜNCELLEMESİ SAAT KAÇTA GELECEK?

Apple İOS 14 güncellemesi TSİ 20:00 itibariyle iOS 14'ün yayınlanması bekleniyor.

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Kullanıcılar merakla bekliyor! İOS 14 ne zaman yayınlanacak? İOS 14 saat kaçta indirilecek, yüklenecek?

İOS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

Cihazınını kablosuz olarak güncellemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

1- Aygıtınızı güç kaynağına takın ve Wi-Fi ile internete bağlanın.

2- Ayarlar > Genel'e gidip Yazılım Güncelleme'ye dokunun.

3- İndir ve Yükle'ye dokunun.

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Kullanıcılar merakla bekliyor! İOS 14 ne zaman yayınlanacak? İOS 14 saat kaçta indirilecek, yüklenecek?

4- Şimdi güncellemek için Yükle'ye dokunun. Alternatif olarak Sonra'ya dokunabilir ve Bu Gece Yükle'yi veya Daha Sonra Anımsat'ı seçebilirsiniz. Bu Gece Yükle'ye dokunursanız yatmadan önce aygıtınızı güç kaynağına takmanız yeterlidir. Aygıtınız gece otomatik olarak güncellenir.

5- İstenirse parolanızı girin.

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Kullanıcılar merakla bekliyor! İOS 14 ne zaman yayınlanacak? İOS 14 saat kaçta indirilecek, yüklenecek?

Aygıtınızda kablosuz olarak güncelleme yapamıyorsanız güncelleme işlemini, güvendiğiniz bir bilgisayarı kullanarak elle gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için şı adımları takip edebilirsiniz:

1- macOS Catalina 10.15 yüklü bir Mac'te Finder'ı açın. macOS Mojave 10.14 veya önceki bir sürüm yüklü bir Mac'te ya da bir PC'de iTunes'u açın.