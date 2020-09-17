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17 Eylül 2020, Perşembe
Haberler Galeri Türkiye'nin gururu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde önemli gelişme
Türkiye'nin gururu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde önemli gelişme
Çanakkale Boğazı'nda yapımı sürdürülen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde kuzey yönlü geçici çalışma halatı montajına başlandı.
Giriş Tarihi: 17.09.2020 06:50 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 06:57