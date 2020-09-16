A101 perşembe indirimleri neler? Televizyon, yazıcı, akıllı saat, kasalı üç tekerlekli elektrikli scooter, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, banyo dolabı, minderli ahşap ayakkabılık, plastik çekmeceli ahşap raf, 2 kişilik ahşap katlanabilir masa sandalye seti gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte A101 17 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...