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Küçükçekmece’de kabus anları: Arabalarını yangından kurtarmak için zamanla yarıştılar

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde sokakta hareket halindeki arabada yangın çıktı. Şoför son anda canını kurtarırken, alevler kısa süre içerisinde arabayı tamamen sardı. Mahalleli, dar sokakta yükselen alevlerden arabalarını kurtarmak için adeta yarışa girdi. O esnada yaşanan ufak çaplı patlamalar vatandaşları korkuttu.

DHA
Giriş Tarihi: 02.03.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022 10:11
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Küçükçekmece’de kabus anları: Arabalarını yangından kurtarmak için zamanla yarıştılar

Yangın, dün akşam saat 20.30 sularında, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Tomurcuk Sokak'ta hareket halindeki araçta çıktı.

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Küçükçekmece’de kabus anları: Arabalarını yangından kurtarmak için zamanla yarıştılar

Suriyeli Fadel Srour'un hakimiyetindeki 06 MA 0480 plakalı araç, daha bilinmeyen bir sebeple aniden alev aldı. Şoför aracı durdurarak, kendini dışarı attı.

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Küçükçekmece’de kabus anları: Arabalarını yangından kurtarmak için zamanla yarıştılar

OTOMOBİLLERİNİ YANGINDAN KAÇIRMAK İÇİN ZAMANLA YARIŞTILAR

Alevler otomobili sararken, bildirilmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, dar sokakta park edilmiş haldeki otomobillere de zarar verdi

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Küçükçekmece’de kabus anları: Arabalarını yangından kurtarmak için zamanla yarıştılar

İlhan Aslancan, park halindeki otomobilini alevlerden kaçırmak için zamanla yarıştı. Aslancan direksiyon başına geçtiğinde ve yaya olarak alevlere bir başka mahalleli yaklaştığında bir anda ufak çaplı patlamalar yaşandı.

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Küçükçekmece’de kabus anları: Arabalarını yangından kurtarmak için zamanla yarıştılar

Kameraya da yansıyan patlamalar korku ve paniğe neden oldu. Park halindeki otomobiller alevlere rağmen sahipleri tarafından çekilirken, gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.