02 Mart 2022, Çarşamba
Küçükçekmece’de kabus anları: Arabalarını yangından kurtarmak için zamanla yarıştılar
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde sokakta hareket halindeki arabada yangın çıktı. Şoför son anda canını kurtarırken, alevler kısa süre içerisinde arabayı tamamen sardı. Mahalleli, dar sokakta yükselen alevlerden arabalarını kurtarmak için adeta yarışa girdi. O esnada yaşanan ufak çaplı patlamalar vatandaşları korkuttu.
Giriş Tarihi: 02.03.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022 10:11
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