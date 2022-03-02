02 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bu nasıl acı! Aileden 9 kişi kovid sebebiyle öldü, 14’ü riskli: Sağlık Bakanlığı devreye girdi

Bu nasıl acı! Aileden 9 kişi kovid sebebiyle öldü, 14’ü riskli: Sağlık Bakanlığı devreye girdi

Rize'de koronavirüs (kovid-19) sebebiyle ferdini kara toprağa veren ailede, 14 'riskli birey' daha çıktı. Ailenin araştırma çağrısının akabinde harekete geçen Sağlık Bakanlığı ekipleri ilk sonuçları paylaştı. İşte koronavirüsün darmaduman o aile ile ilgili son dakika haberinin ayrıntıları…

DHA
Giriş Tarihi: 02.03.2022 10:38 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022 10:55
  • 1
  • 12
Bu nasıl acı! Aileden 9 kişi kovid sebebiyle öldü, 14’ü riskli: Sağlık Bakanlığı devreye girdi

İstanbul'da ikamet eden Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, hastalanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Burada baba ile oğlunun yapılan koronavirüs testleri pozitif sonuç verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Bu nasıl acı! Aileden 9 kişi kovid sebebiyle öldü, 14’ü riskli: Sağlık Bakanlığı devreye girdi

Tedaviye alındıktan sonra 6 Kasım 2020 tarihinde önce Burak, 1 hafta sonra babası Muhammet Genç vefat etti. Aileden 41 yaşındaki Bünyamin Genç 1 Aralık'ta, 53 yaşındaki İbrahim Genç 4 Aralık'ta, 58 yaşındaki Ali Genç ise 11 Aralık tarihinde hayatını kaybetti. Ali Genç'in tedavi olan 55 yaşındaki kardeşleri Fatma Duman 18 Aralık'ta, 46 yaşındaki Aysel Peçe de 21 Şubat 2021 tarihinde yaşamını yitirdi. 43 yaşındaki Ahmet Genç de 13 Nisan'da hayatını kaybetti. Muhammet, İbrahim ve Ahmet Genç'in kardeş oldukları ifade edildi. Diğerlerinin ise Muhammet Genç'in oğlu Burak Genç, kayınbiraderi Ali Genç, Ali Genç'in oğlu Bünyamin ile kız kardeşleri Fatma Duman ve Aysel Peçe olduğu öğrenildi.

  • 3
  • 12
Bu nasıl acı! Aileden 9 kişi kovid sebebiyle öldü, 14’ü riskli: Sağlık Bakanlığı devreye girdi

6 AYDA 8 KAYIP

6 ayda 8 ferdini yitiren, yaşadıkları korku nedeniyle 10 yeni mezar yeri daha hazırlayan ailenin aşı önceliği çağrısına cevap verildi. Geçen yıl Haziran ayında İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ailenin 25 üyesi aşılandı.

  • 4
  • 12
Bu nasıl acı! Aileden 9 kişi kovid sebebiyle öldü, 14’ü riskli: Sağlık Bakanlığı devreye girdi

Aşıların ardından yaklaşık 10 aydır Genç ailesinden kimse virüse yakalanmadı ancak ailenin koronavirüs kabusu yeniden ortaya çıktı. Babasını, ağabeyini, 2 halasını ve 4 kuzenini kaybeden, evli ve 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya da 3 aşı olmasına rağmen ağır seyreden hastalık nedeniyle tedavi gördüğü Rize Devlet Hastanesi'nde entübe edildi. Sağlık durumu ağırlaşan Şenay Genç Yalçınkaya da 20 Şubat'ta hayatını kaybetti.

  • 5
  • 12
Bu nasıl acı! Aileden 9 kişi kovid sebebiyle öldü, 14’ü riskli: Sağlık Bakanlığı devreye girdi

Babasını, ağabeyini, 2 halasını ve 4 kuzenini kaybeden, evli ve 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya da 3 aşı olmasına rağmen ağır seyreden hastalık nedeniyle tedavi gördüğü Rize Devlet Hastanesi'nde entübe edildi. Sağlık durumu ağırlaşan Şenay Genç Yalçınkaya da 20 Şubat'ta hayatını kaybetti.