Bu nasıl acı! Aileden 9 kişi kovid sebebiyle öldü, 14’ü riskli: Sağlık Bakanlığı devreye girdi

Tedaviye alındıktan sonra 6 Kasım 2020 tarihinde önce Burak, 1 hafta sonra babası Muhammet Genç vefat etti. Aileden 41 yaşındaki Bünyamin Genç 1 Aralık'ta, 53 yaşındaki İbrahim Genç 4 Aralık'ta, 58 yaşındaki Ali Genç ise 11 Aralık tarihinde hayatını kaybetti. Ali Genç'in tedavi olan 55 yaşındaki kardeşleri Fatma Duman 18 Aralık'ta, 46 yaşındaki Aysel Peçe de 21 Şubat 2021 tarihinde yaşamını yitirdi. 43 yaşındaki Ahmet Genç de 13 Nisan'da hayatını kaybetti. Muhammet, İbrahim ve Ahmet Genç'in kardeş oldukları ifade edildi. Diğerlerinin ise Muhammet Genç'in oğlu Burak Genç, kayınbiraderi Ali Genç, Ali Genç'in oğlu Bünyamin ile kız kardeşleri Fatma Duman ve Aysel Peçe olduğu öğrenildi.