02 Mart 2022, Çarşamba
Bu nasıl acı! Aileden 9 kişi kovid sebebiyle öldü, 14’ü riskli: Sağlık Bakanlığı devreye girdi
Rize'de koronavirüs (kovid-19) sebebiyle ferdini kara toprağa veren ailede, 14 'riskli birey' daha çıktı. Ailenin araştırma çağrısının akabinde harekete geçen Sağlık Bakanlığı ekipleri ilk sonuçları paylaştı. İşte koronavirüsün darmaduman o aile ile ilgili son dakika haberinin ayrıntıları…
Giriş Tarihi: 02.03.2022 10:38 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022 10:55
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