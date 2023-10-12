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Adana'da çöp ev! Evden 2 kamyon çöp ve dram çıktı: Eşim öldükten sonrasını hatırlamıyorum
Adana'da yaşayan 78 yaşındaki bir kadının evi, çöplüğe dönüştü. Komşuların CİMER'e şikayeti üzerine yetkililer tarafından temizlenen evden 2 kamyon çöp çıktı. Yaşlı kadın, "Eşim öldükten sonra yalnız kaldım. Tek benim evim böyle değil. Ekipler herkesin evini temizliyor" dedi. Evin duvarında 1983 yılına ait takvimin asılı olduğu görüldü.
Giriş Tarihi: 12.10.2023 11:46Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 11:46