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Haberler Galeri Adana'da çöp ev! Evden 2 kamyon çöp ve dram çıktı: Eşim öldükten sonrasını hatırlamıyorum

Adana'da çöp ev! Evden 2 kamyon çöp ve dram çıktı: Eşim öldükten sonrasını hatırlamıyorum

Adana'da yaşayan 78 yaşındaki bir kadının evi, çöplüğe dönüştü. Komşuların CİMER'e şikayeti üzerine yetkililer tarafından temizlenen evden 2 kamyon çöp çıktı. Yaşlı kadın, "Eşim öldükten sonra yalnız kaldım. Tek benim evim böyle değil. Ekipler herkesin evini temizliyor" dedi. Evin duvarında 1983 yılına ait takvimin asılı olduğu görüldü.

Giriş Tarihi: 12.10.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 11:46
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Adana’da çöp ev! Evden 2 kamyon çöp ve dram çıktı: Eşim öldükten sonrasını hatırlamıyorum

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde yaşayan 78 yaşındaki Yıldız Özgen'in eşi Mehmet, 20 sene önce hayatını kaybetti. Eşinden birçok apartman dairesi kalan yaşlı kadın Reşatbey Mahallesi Çekmegil Apartmanı'nda oturmaya başladı.

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Adana’da çöp ev! Evden 2 kamyon çöp ve dram çıktı: Eşim öldükten sonrasını hatırlamıyorum

SON ZAMANLARDA ŞİKAYETLER ARTTI
İlk yıllarda hiçbir sorunu olmayan Özgen'in son yıllarda yaşa bağlı ortaya çıkan 'Alzheimer' hastalığı nedeniyle evi adeta çöp eve dönüştü. Son aylarda ise kokudan şikayet eden apartman sakinleri CİMER'e yazarak konuyu bildirdi. Seyhan Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri de dün eve gelerek yaşlı kadını ikna etti ve belediyenin temizlik ekibi evi temizledi.

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Adana’da çöp ev! Evden 2 kamyon çöp ve dram çıktı: Eşim öldükten sonrasını hatırlamıyorum

2 KAMYON ÇÖP ÇIKTI
Evden 2 kamyon çöp çıkarken evin duvarında 1983 yılına ait takvimin asılı olduğu, birçok eşyanın da eski olduğu görüldü.

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Adana’da çöp ev! Evden 2 kamyon çöp ve dram çıktı: Eşim öldükten sonrasını hatırlamıyorum

"NASIL OLDU BÖYLE HATIRLAMIYORUM"
Evi temizlenirken İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yıldız Özgen, "Eşim çok uzun yıllar önce vefat etti. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Kimsem yok. Bu çöp tek benim evimden çıkmadı. Ekipler herkesin evini temizliyor. Nasıl oldu böyle hatırlamıyorum" dedi.

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Adana’da çöp ev! Evden 2 kamyon çöp ve dram çıktı: Eşim öldükten sonrasını hatırlamıyorum

Öte yandan apartman sakinleri yaşlı kadının maddi durumunun çok iyi olduğunu ancak 'Alzheimer' hastalığına yakalandıktan sonra evinin bu hale geldiğini, kimsesi olmadığı içinde bir başına hayata tutunmaya çalıştığını söyledi.