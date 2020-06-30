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Kucağında çocuğunun cansız bedeniyle kaldırımda oturdu! Kimse gerçeği anlatamadı
Bursa'da süs havuzunda boğulan Osama Muhammet'in (2) cansız bedenini teslim alan Muhammet Salih (29), oğlunun vücudundaki otopsi izlerini görünce organlarının çalındığını zannetti. Oğlunun cesediyle Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'ne gelerek, kaldırımda yaklaşık 2 saat oturan Salih, polis ekiplerince güçlükle ikna edildi.
Giriş Tarihi: 30.06.2020 13:56Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 13:57