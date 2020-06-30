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Kucağında çocuğunun cansız bedeniyle kaldırımda oturdu! Kimse gerçeği anlatamadı

Bursa'da süs havuzunda boğulan Osama Muhammet'in (2) cansız bedenini teslim alan Muhammet Salih (29), oğlunun vücudundaki otopsi izlerini görünce organlarının çalındığını zannetti. Oğlunun cesediyle Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'ne gelerek, kaldırımda yaklaşık 2 saat oturan Salih, polis ekiplerince güçlükle ikna edildi.

Giriş Tarihi: 30.06.2020 13:56 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 13:57
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Kucağında çocuğunun cansız bedeniyle kaldırımda oturdu! Kimse gerçeği anlatamadı

Suriyeli Muhammet Salih'in oğlu Osama Muhammet, 22 Haziran günü evlerinin yakınında bulunan süs havuzunda serinlerken boğuldu. Cumhuriyet savcısı, küçük çocuğun ölümünü şüpheli bularak, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verdi.

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Kucağında çocuğunun cansız bedeniyle kaldırımda oturdu! Kimse gerçeği anlatamadı

Osama Muhammet'in cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirilerek, otopsi yapıldı. Otopside küçük çocuğun boğularak öldüğü ve ölümünde şüphe olmadığı saptandı. Osama Muhammet'in cenazesi, 24 Haziran'da defin işlemleri için babası Muhammet Salih'e teslim edildi.

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Kucağında çocuğunun cansız bedeniyle kaldırımda oturdu! Kimse gerçeği anlatamadı

KESİK İZLERİNİ GÖRÜNCE ORGANLARI ÇALINDI SANDI

Muhammet Salih, oğlunun cansız bedeninin üzerinde otopsi izlerini gördü. Salih, oğlunun iç organlarının çalındığını düşünerek, cesedi kucağına alıp merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde bulunan Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'ne geldi.

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Kucağında çocuğunun cansız bedeniyle kaldırımda oturdu! Kimse gerçeği anlatamadı

Muhammet Salih burada taşkınlık çıkartınca, görevliler durumu polis ekiplerine haber verildi.

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Kucağında çocuğunun cansız bedeniyle kaldırımda oturdu! Kimse gerçeği anlatamadı

2 SAAT SONUNDA İKNA EDİLEBİLDİ

Gelen polis ekipleri, tercüman aracılığı ile Muhammet Salih ile konuştu. Durumu öğrenen polis ekipleri, Muhammet Salih'e, oğlunun cesedinin üzerinde bulunan izlerin otopsiden kaynaklı normal bir durum olduğunu anlatmaya çalıştı.