Bodrum'da cep yakan fiyatlar! Merkezde 25 TL Göltürkbükü'nde 25 euro

Pide satıcısı Nuri Demirarslan (45), bu tarz fiyatların Bodrum'un izlenimine zarar verdiğini söyledi. Demirarslan, "Bizim fiyatlarımız gayet makul. Yıllardır insanlara hizmet veriyoruz. Fahiş fiyatlara pide ve lahmacun satma düşüncemiz hiçbir zaman olmadı. 150 liraya pide veya lahmacun olması mümkün değil. Çünkü bunun maliyeti bellidir. Biz de bu işi yapıyoruz ve maliyetinin ne olacağını biliyoruz. 7 liraya mal ettiğimiz bir ürünü 150 liraya satmayı doğru bulmuyoruz. Bunun yanı sıra Bodrum için de kötü bir izlenim bırakılıyor" diye konuştu.