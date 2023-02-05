Kreşte 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Mide bulandıran detay

"KIZIMI KUCAĞINA ALIP SALLIYORMUŞ"

Sanık hakkında "12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı" suçundan açılan davanın duruşması, 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuksuz sanık N.E., A.M.A.'nın babası B.A., tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Sanıktan şikayetçi olan B.A., "Çocuğumun iyi bir eğitim alması için onu kreşe gönderdim. Bir süre sonra kızım farklı hareketlerde bulunmaya başladı. Bu olaylar sonrasında eşimle birlikte hemen psikoloğa başvurduk. Psikolog doktor çocuğumuzun cinsel istismara maruz kaldığını ve buna dair delillerin olduğunu söyledi. Bunu yapan kişinin de kreşin servis şoförü N.E. olduğunu belirtti.