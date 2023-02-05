Kreşte 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Mide bulandıran detay
56 yaşındaki kreş şoförü, 6 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti. Suçsuz olduğunu belirten sanık, "Sevmekten öte kabahatim yok" dedi. Çocuğun babası ise "'Prensesim' diye seviyor, ceviz veriyormuş. Bir fotoğrafta da sanığın elinin çocuğun poposunda olduğunu gördüm. Baba olarak sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 05.02.2023
15:13
Kreş şoförü iddialara göre; 6 yaşındaki kızı taciz etti. İğrenç olay Kocaeli'nde meydana geldi. Kreşin şoförü N.E. (56), 6 yaşındaki A.M.A.'ya cinsel istismarda bulundu.
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Kızlarının farklı hareketler sergilemesinden şüphelenen aile A.M.A.'yı pedagoga götürdü. Pedagogun kızlarının kreşin servis şoförü tarafından istismara maruz kaldığını anlatması üzerine aile karakola giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan N.E., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
"KIZIMI KUCAĞINA ALIP SALLIYORMUŞ" Sanık hakkında "12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı" suçundan açılan davanın duruşması, 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuksuz sanık N.E., A.M.A.'nın babası B.A., tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Sanıktan şikayetçi olan B.A., "Çocuğumun iyi bir eğitim alması için onu kreşe gönderdim. Bir süre sonra kızım farklı hareketlerde bulunmaya başladı. Bu olaylar sonrasında eşimle birlikte hemen psikoloğa başvurduk. Psikolog doktor çocuğumuzun cinsel istismara maruz kaldığını ve buna dair delillerin olduğunu söyledi. Bunu yapan kişinin de kreşin servis şoförü N.E. olduğunu belirtti.
Durumu hemen polise bildirdik ve şikayetçi olduk. Kızım psikolog doktora N.E.'nin kendisini kucağına alıp salladığını söylemiş. Kızımı 'Prensesim' diye seviyor, ceviz veriyormuş. Bir fotoğrafta da sanığın elinin çocuğun poposunda olduğunu gördüm. Baba olarak sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.
A.M.A. ile olay tarihinde konuşan pedagog C.A., "2 yıl önce A.M.A.'nın anne ve babası bana, kızlarının kuzenine ilginç davranışları olduğundan bahsetti. Hemen çocukla görüşmek istedim. Görüşmemizde A.M.A., kadın figürü oyuncağı erkek figürünün kucağına oturtarak oynuyordu. A.M.A. bana, 'N.E. amca bana hep ceviz veriyor, odasında kucağına alıyor. Odasında kırık bir koltuk var' dedi. İki defa çocukla görüştüm, ikisinde de aynı şeyleri anlattı" diye konuştu.