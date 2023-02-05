05 Şubat 2023, Pazar
Canlı yayında neye uğradığını şaşırdı! Bir anda taarruza geçip bombardımana tuttular: İşte A Haber muhabirinin zor anları
Güneydoğu'da kar yağışı etkili oldu. Gaziantep'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Gaziantep'te son durum nasıl? Okullar tatil edildi mi? Bölgedeki son durumu A Haber canlı yayınında anlatan Mehmet Geçgel, beklenmedik bir olayla karşılaştı. İşte saniye saniye o anlar...
Giriş Tarihi: 05.02.2023 15:54 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 15:56
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