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Canlı yayında neye uğradığını şaşırdı! Bir anda taarruza geçip bombardımana tuttular: İşte A Haber muhabirinin zor anları

Güneydoğu'da kar yağışı etkili oldu. Gaziantep'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Gaziantep'te son durum nasıl? Okullar tatil edildi mi? Bölgedeki son durumu A Haber canlı yayınında anlatan Mehmet Geçgel, beklenmedik bir olayla karşılaştı. İşte saniye saniye o anlar...

A Haber
Giriş Tarihi: 05.02.2023 15:54 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 15:56
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Canlı yayında neye uğradığını şaşırdı! Bir anda taarruza geçip bombardımana tuttular: İşte A Haber muhabirinin zor anları

Güneydoğu Anadolu bölgesi Türkiye'nin birçok noktası gibi kar altında.

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Canlı yayında neye uğradığını şaşırdı! Bir anda taarruza geçip bombardımana tuttular: İşte A Haber muhabirinin zor anları

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı. O sırada bakın başına neler geldi...

İşte Geçgel'in açıklamalarından satır başları ve o anlar;

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Canlı yayında neye uğradığını şaşırdı! Bir anda taarruza geçip bombardımana tuttular: İşte A Haber muhabirinin zor anları

Gaziantep'te sabah saatlerinde başladı kar yağışı. Aralıksız bir şekilde şu saate kadar devam etti.

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Canlı yayında neye uğradığını şaşırdı! Bir anda taarruza geçip bombardımana tuttular: İşte A Haber muhabirinin zor anları

Ana arterlerde yol açma çalışmaları gece boyunca da devam etmişti.

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Canlı yayında neye uğradığını şaşırdı! Bir anda taarruza geçip bombardımana tuttular: İşte A Haber muhabirinin zor anları

Sabah saatleri itibariyle de yine karla mücadele ekipleri ana arterleri açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.