HaberlerGaleriGörüntüler Türkiye'den! Tek katlı evler kara gömüldü ❄️ Elektrik direkleri buz tuttu | Van kedisi bile yaptılar 😺
Görüntüler Türkiye'den! Tek katlı evler kara gömüldü ❄️ Elektrik direkleri buz tuttu | Van kedisi bile yaptılar 😺
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde bastıran yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Araçlar ve tek katlı evler kar altında kalırken, elektrik direkleri buz tuttu. Ekipler, vatandaşların mağdur olmamaları için meydana gelen arızaları gidermek üzere çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Giriş Tarihi: 05.02.2023 14:14Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 15:22