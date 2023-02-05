Görüntüler Türkiye'den! Tek katlı evler kara gömüldü ❄️ Elektrik direkleri buz tuttu | Van kedisi bile yaptılar 😺

Köy sakinlerinden Oğuz Olmaz, "Burası Derecik ilçesine bağlı Karakoç köyü. Merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bu sene hiç kar beklemiyorduk. Şimdi yerde bir buçuk metre kar var. Köyde ekip olarak çalışıyoruz. Kimisi çatıları temizliyor, kimisi ise yol ve tünel yapıyor. Bu şekilde yol açarak ulaşım sağlıyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de her işi beraber yapıyoruz" dedi.