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Görüntüler Türkiye'den! Tek katlı evler kara gömüldü ❄️ Elektrik direkleri buz tuttu | Van kedisi bile yaptılar 😺

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde bastıran yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Araçlar ve tek katlı evler kar altında kalırken, elektrik direkleri buz tuttu. Ekipler, vatandaşların mağdur olmamaları için meydana gelen arızaları gidermek üzere çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 05.02.2023 14:14 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 15:22
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Görüntüler Türkiye’den! Tek katlı evler kara gömüldü ❄️ Elektrik direkleri buz tuttu

Hakkari'nin Derecik ilçesinde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, tek katlı evler kar içinde adeta kayboldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Görüntüler Türkiye’den! Tek katlı evler kara gömüldü ❄️ Elektrik direkleri buz tuttu

Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Derecik ilçesine bağlı 2000 rakımlı Karakoç köyünde vatandaşların kar temizleme mesaileri devam ediyor.

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Görüntüler Türkiye’den! Tek katlı evler kara gömüldü ❄️ Elektrik direkleri buz tuttu

Vatandaşlar kürek yardımıyla evler arasında tünel açarken, halat yardımıyla güvenlik önlemi alarak evlerinin damlarında biriken karı da temizlemeye çalışıyorlar.

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Görüntüler Türkiye’den! Tek katlı evler kara gömüldü ❄️ Elektrik direkleri buz tuttu

Köy sakinlerinden Oğuz Olmaz, "Burası Derecik ilçesine bağlı Karakoç köyü. Merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bu sene hiç kar beklemiyorduk. Şimdi yerde bir buçuk metre kar var. Köyde ekip olarak çalışıyoruz. Kimisi çatıları temizliyor, kimisi ise yol ve tünel yapıyor. Bu şekilde yol açarak ulaşım sağlıyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de her işi beraber yapıyoruz" dedi.

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Görüntüler Türkiye’den! Tek katlı evler kara gömüldü ❄️ Elektrik direkleri buz tuttu

KARDAN 'VAN KEDİSİ' DE YAPTILAR

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışını eğlenceye dönüştüren 3 arkadaş, kardan 'Van kedisi' yaptı. Ferhan Bakır (27), "Küçüklüğümden beri resimle ilgileniyorum. Daha önce de arkadaşlarla kardan tilki, aslan ve uçak yaptık" dedi.