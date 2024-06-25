Kredi kartı kullananlar sistem sil baştan güncellendi! Limit ve taksit sayıları artık...
Son dönemde kredi kartı kullanımının artmasıyla birlikte, tedbirler de artarak devam ediyor. Ancak, kredi kartı nakit avans çekim faizlerinin yükseltilmesi gibi adımlar, paraya ihtiyacı olan vatandaşı engelleyemedi. Bu durum, kredi kartı kullanımı, taksit sayısı ve limit artışı gibi konularda yeni adımların atılmasını gündeme getiriyor.
ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024
08:27
Güncelleme: 25.06.2024
08:29
Türkiye'de kredi kartı kullanımı hızla yükselişe geçiyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, son bir yılda kartlı ödemelerdeki artış iki katı aşarken toplam kart sayısı da 410 milyona yaklaştı. Alışverişlerde vatandaşların kredi kartlarına olan talebinin arttığı gözlemlenirken, ekonomi yönetiminin kredi kartı harcamalarını sınırlamaya yönelik tedbirler alması bekleniyor. Uzmanlar, bu bağlamda öncelikle kredi kartı limitlerinin kısıtlanması ve taksit seçeneklerinin azaltılması gibi adımların gerekliliğine işaret ediyor.
Limitlere Sıkı Düzen Geliyor!
Mayıs ayı enflasyonu %75'i aşarken, uzmanlar kredi kartı kullanımındaki artışa dikkat çekiyor. Yıllık %80'lere varan ihtiyaç kredisi faizleri karşısında tüketiciler, daha düşük faizli görünen kredi kartlarına yöneliyor. Ancak bu durum, "kredi kartı enflasyonu" riskini beraberinde getiriyor.
Kredi kartı nakit avans ve kredili mevduat kullanımlarındaki hızlı artış, dikkat çekici boyutlara ulaştı. Merkez Bankası, Mart ayında kredi kartı nakit avans faizini %4,42'den %5'e, kredili mevduat faizini de %5'e yükselterek parasal sıkılaştırmaya gitti. Ancak bu önlemler, henüz istenen etkiyi yaratmış değil.
Kart Sayısında Patlama:
Türkiye'de Mayıs 2023'e göre kredi kartı sayısı %15, banka kartı sayısı %8 ve ön ödemeli kart sayısı %21 arttı. Toplam kart sayısı ise 409,5 milyona ulaştı.
Harcamalar %100'ün Üzerinde Arttı:
Mayıs ayında kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre %103 artarak 1 trilyon 273 milyar TL'yi buldu. Kredi kartı ile yapılan ödemelerdeki artış ise %111 gibi rekor bir seviyeye çıktı.