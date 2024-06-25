Kredi kartı kullananlar sistem sil baştan güncellendi! Limit ve taksit sayıları artık...

Türkiye'de kredi kartı kullanımı hızla yükselişe geçiyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, son bir yılda kartlı ödemelerdeki artış iki katı aşarken toplam kart sayısı da 410 milyona yaklaştı. Alışverişlerde vatandaşların kredi kartlarına olan talebinin arttığı gözlemlenirken, ekonomi yönetiminin kredi kartı harcamalarını sınırlamaya yönelik tedbirler alması bekleniyor. Uzmanlar, bu bağlamda öncelikle kredi kartı limitlerinin kısıtlanması ve taksit seçeneklerinin azaltılması gibi adımların gerekliliğine işaret ediyor.